Неизвестный подкинул в астраханское озеро лебедей

КРАСНОДАР, 28 июл — РИА Новости. Неизвестный подкинул в Лебединое озеро в Астрахани семь новых птиц после того, как обитавший там лебедь погиб, переев плесневелого хлеба, сообщает пресс-служба администрации города.

Сотрудники МБУ "Зеленый город", отвечающие за содержание сквера вокруг Лебединого озера, обнаружили в водоеме семь новых лебедей в пятницу утром. "В то же время в "Зеленый город" поступил звонок о том, что эти птицы – дар. Звонивший не представился, пожелав остаться неизвестным", – говорится в сообщении.

По словам руководителя МБУ "Зеленый город" Ирины Скворцовой, организация уже сталкивались со случаями, когда в водоем подкидывали птиц, но обычно это были раненые особи. "В таком количестве птиц не подбрасывали никогда", – цитируются в сообщении слова Скворцовой. Она уточнила, что новых лебедей осмотрят ветеринары, в случае необходимости окажут медпомощь.

По данным властей, лебедь, обитавший в озере ранее, погиб из-за некачественного корма. "Вопрос кормежки – сейчас один из основных. Пришли результаты медицинской экспертизы погибшей птицы, проведенной в Астраханской областной ветеринарной лаборатории. В соответствии с документом, по результатам исследования установлено, что лебедь погиб из-за того, что его перекормили хлебом, причем плесневелым", – уточняет горадминистрация.

Специалисты обнаружили в зобе птицы следы плесневого грибка, причиной смерти стала асфиксия, вызванная грибковым поражением легочной ткани. В связи с этим власти города просят горожан не подкармливать новых птиц мучными изделиями. "В их рацион входят отваренные овощи: свекла, капуста. Можно давать зелень, но только не ту, что растет вокруг водоема. Газонная трава для кормления категорически не подходит", – отметили власти.