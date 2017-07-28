В Вологодской области нашли пропавшего 10-летнего мальчика

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Десятилетний мальчик, пропавший во время семейного отдыха в Вологодской области, найден, сообщает региональное СУ СК РФ.
"В ходе поисковых мероприятий мальчик найден сегодня, 28 июля 2017 года, в городе Вологда", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, включая следователей и криминалистов областного аппарата следственного управления СК РФ по Вологодской области, а также специалисты органов внутренних дел, МЧС и других ведомств.