Дагестан проведет в октябре турнир профмастерства среди инвалидов

МАХАЧКАЛА, 28 июл — РИА Новости. Дагестан планирует в октябре 2017 года провести первый турнир профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями в рамках международного движения "Абилимпикс", сообщает Управление по информполитике администрации главы и правительства республики.

Как отметил на совещании в правительстве республики первый вице-премьер Анатолий Карибов, турнир поможет привлечь внимание общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями.

"Кроме того, мы хотим повысить авторитет и престиж тех или иных специальностей, решить вопросы трудоустройства инвалидов. Опыт проведения подобных мероприятий у нас есть", — приводятся в материале слова Карибова.

Всего планируется проведение соревнований по пяти компетенциям, которые будут выбраны в ближайшее время. Победители турнира будут представлять республику на национальном этапе чемпионата "Абилимпикс".

По данным главы Минтруда и соцразвития Дагестана Расула Ибрагимова, численность граждан, имеющих инвалидность, в республике составляет 258 тысяч человек, из них 35 тысяч — дети.

"Перед нами стоит задача успешной социализации этих детей и лиц с ограниченными возможностями, которая немыслима без их профессиональной реабилитации, обеспечения профессиональной деятельностью адекватно потребностям и способностям. Всего в республике необходимо трудоустроить порядка пяти тысяч людей с ограниченными возможностями. Для того, чтобы получить более реальную картину, мы запросили информацию у районов и городов республики. В ближайшее время вся информация будет обработана для дальнейшей подготовки к турниру", — сказал на совещании Ибрагимов.

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