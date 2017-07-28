Кабмин выделит 500 миллионов рублей на "Развитие здравоохранения"

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о выделении Минздраву субсидий на сумму 500 миллионов рублей на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие здравоохранения", сообщается на сайте кабмина.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Помимо этого, одобрен проект об отнесении к международному медицинскому кластеру Москвы и Московской области и роли Подмосковья в управлении кластером.

Ранее сообщалось, что пилотный строительный проект международного медицинского кластера в инновационном центре "Сколково" планируется завершить в 2018 году. Всего на территории медкластера в течение 10-15 лет планируется разместить до 15 клиник, специализирующихся на лечении заболеваний в сфере онкологии, кардиологии, ортопедии, травматологии и неврологии.