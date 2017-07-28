Минздрав может разместить в общественных местах дефибрилляторы

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Вопрос оснащения общественно-доступных мест дефибрилляторами прорабатывается Минздравом совместно с внештатными экспертами, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"В настоящее время Минздравом России… прорабатывается вопрос целесообразности размещения в общественно-доступных местах автоматических наружных дефибрилляторов для оказания первой помощи пассажирам с нарушениями сердечного ритма", — сообщили в ведомстве.

Работа идет совместно с главным внештатным специалистом по анестезиологии-реаниматологии Игорем Молчановым, главным внештатным специалистом кардиологом Минздрава России Ириной Чазовой, главным внештатным специалистом кардиологом-аритмологом Минздрава России Еленой Голуховой и главным внештатным специалистом по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергеем Багненко.

В Минздраве также напомнили, что закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" обязывает оказывать первую помощи при несчастных случаях и других угрозах жизни сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и пожарных. Также оказывать первую помощь обязаны спасатели, сотрудники частных охранных предприятий, сотрудники ведомственной охраны, работники добровольной пожарной охраны.