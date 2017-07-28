В Татарстане открывается волонтерский лагерь под эгидой ЮНЕСКО

КАЗАНЬ, 28 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Волонтеры из восьми городов России примут участие в археологических раскопках, реставрации артефактов и работе с посетителями Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника в рамках открывающегося в пятницу международного волонтерского лагеря под эгидой ЮНЕСКО, сообщила РИА Новости координатор лагеря Наргиз Айтуганова.

Проект организован Республиканским фондом возрождения памятников истории и культуры Татарстана и ресурсным центром "Всемирное культурное наследие" института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета. Проект прошел конкурсный отбор в центре Всемирного наследия ЮНЕСКО и вошел в число 50 волонтерских лагерей под эгидой ЮНЕСКО, которые организованы в 2017 году в 32 странах. В России этим летом лагеря организованы на таких объектах всемирного наследия, как Соловецкие острова, озеро Байкал и других.

"В Болгарском историко-археологическом комплексе 28 июля состоится открытие Международного волонтерского лагеря под эгидой ЮНЕСКО. Цель проекта — вовлечение молодежи в сохранение Болгарского комплекса и продвижение волонтерской службы на объектах культурного наследия Татарстан", — сказала Айтуганова.

По словам собеседницы агентства, участие в международном лагере в Болгаре примут 32 волонтера из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Саранска, Белгорода, Ижевска, Казани. Возраст волонтеров — от 18 до 30 лет. Международный волонтерский лагерь под эгидой ЮНЕСКО будет действовать в Болгаре до 6 августа.

Волонтеры, как ожидается, примут участие в археологических раскопках, реставрации и консервации артефактов, а также в работе с посетителями Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Программа лагеря также включает лекции, семинары и полевые занятия о всемирном наследии ЮНЕСКО и Болгарском историко-археологическом комплексе.

Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник является самым северным в мире памятником средневекового мусульманского зодчества, единственным образцом булгаро-татарской архитектуры середины XIII-XIV веков и свидетельством исчезнувших государств Волжская Булгария и Золотая Орда. Музей был основан в 1969 году. Современный Болгар – это обширное городище, окруженное валом и рвом длиной более пяти километров, где расположены архитектурные памятники XII-XIV веков: Соборная мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Ханская усыпальница, Малый Минарет, Черная палата, Белая палата, Ханская баня и многочисленные археологические объекты. Здесь размещен самый большой в мире печатный Коран.

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО летом 2014 года принял решение о включении Болгарского историко-археологического комплекса в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Древняя столица средневековой Волжской Булгарии признана памятником мирового значения, который обладает выдающейся универсальной ценностью.

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