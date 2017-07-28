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Общество

"Он каких-то девчонок лайкает": о чем страдают школьницы в Инстаграме

12:2928.07.2017
(обновлено: 13:01 28.07.2017)
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© аккаунт Instagram lizok.ivanovaБлогер Елизавета ИвановаБлогер Елизавета Иванова
© аккаунт Instagram lizok.ivanova

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Анна Михайлова. Любимый мальчик не замечает, мама запретила надевать каблуки, а одноклассники дразнят из-за второго подбородка — жизнь 12-летней школьницы полна проблем и драмы. Об этом искренне и очень комично рассказывает в инстаграм-сериале "Разбитое сердце" вчерашняя выпускница из Самары Елизавета Иванова. Короткие видео, где Лиза предстает в образе типичной школьницы средних классов, собирают под миллион просмотров и сотни комментариев. Подписчики — а их у влогера более 300 тысяч — узнают в персонаже сериала себя самих, своих детей и знакомых.

Жизнь — боль

В реальности Елизавета Иванова — симпатичная и успешная выпускница самарской школы, будущая студентка Высшей школы экономики в Москве. Но для сериала она перевоплощается в хандрящую ученицу шестого класса, страдающую от лишнего веса, неразделенной любви и непонимания родителей.

сериал называется "разбитое сердце", продолжать? #сериалразбитоесердце

Публикация от prosto lizochek (@lizok.ivanova)

Первый ролик с хэштегом #сериалразбитоесердце появился в октябре прошлого года и набрал полмиллиона просмотров. С тех пор фанаты непутевой школьницы преданно ждут новых серий, на данный момент их 13. Темы для видео Елизавета берет из собственной жизни.

"Со мной все это происходило, я также в 12-13 лет в шестом классе страдала по мальчикам, меня не понимали родители, я хотела уйти из дома, поэтому этот сериал и появился. Первое видео я выставляла на свой страх и риск, оно было очень коротким и непродуманным. Я выложила его и спросила у своих подписчиков: "Продолжать или нет?". Когда было уже сто комментариев: "Да, продолжай, это круто", я поняла, что людям нравится, и это может "выстрелить". Поэтому начала работать над этим образом, развивать его, придумывать новые темы для роликов", — рассказывает влогер.

Мама запретила каблуки надевать

часть 2 (проблемы подростка) #сериалразбитоесердце

Публикация от prosto lizochek (@lizok.ivanova)

Видео обыгрывают конкретные примеры разногласий с родителями, которые знакомы, наверное, любой девочке. Например, мама запретила носить в школу каблуки или папа велел снять вычурное украшение, а ведь оно такое модное, его носят все старшеклассницы. В этой узнаваемости образов и ситуаций и кроется секрет популярности сериала, считает Елизавета.

"Я освещаю вечные проблемы подростков. Наверное, из-за этого столько просмотров. У меня есть статистика — моя основная аудитория в возрасте от 18 до 24 лет. Потом идет возрастная группа от 13 до 17. Это все молодежь", — отмечает влогер.

9 часть (я его бросаю…) #сериалразбитоесердце

Публикация от prosto lizochek (@lizok.ivanova)

Я больше никогда не буду есть

Еще одна больная тема для многих девочек-подростков — вес. Серия под заголовком "Я больше никогда не буду есть" с участием Лизиной бабушки собрала почти миллион просмотров и сочувственные комментарии сотен подписчиц.

Успех повторила и самая свежая серия "Мы расстались", где поводом для ссоры Лизы с ее парнем стало неумеренное потребление героиней сосисок в тесте из школьной столовой.

13 часть сериала "разбитое сердце" (мы расстались) #сериалразбитоесердце

Публикация от prosto lizochek (@lizok.ivanova)

Риск во имя любви

Однако сериал не только рассказывает о реалиях подростковой жизни, но и помогает зрителям преодолеть страхи и комплексы. В первых сериях героиня страдает от любовных мук: то ей не пишет мальчик, с которым они вроде бы встречаются, а затем Лиза и вовсе оказывается в середине любовного треугольника. Тем не менее девушка не унывает и демонстрирует, что готова на многое, чтобы вернуть внимание возлюбленного, — даже прогулять физкультуру или списать домашку.

часть 6 ("риск во имя любви") #сериалразбитоесердце

Публикация от prosto lizochek (@lizok.ivanova)

Меня никто не понимает

Несмотря на комичность ситуаций с точки зрения взрослого человека, влогер относится к своей героине с сочувствием, ведь в определенном возрасте даже пустяк может привести к серьезным последствиям, если ребенку не с кем поговорить о своих проблемах.

"Когда подросток остается непонятым и все от него отворачиваются, это очень неприятно и обидно. Родители часто считают, что эти проблемы выдуманные, пустяковые и о них даже не стоит говорить, а ребенок может что-то плохое с собой сделать. Я хочу донести до подростков, что о своих проблемах говорить не страшно, в этом нет ничего постыдного. Если у тебя что-то случилось, необязательно выставлять в Инстаграме, как у тебя все хорошо, и надевать на себя какую-то маску. Можно рассказать людям о том, как тебе сложно, попросить совета и помощи", — считает Елизавета Иванова.

часть 7 ("сложный выбор") #сериалразбитоесердце

Публикация от prosto lizochek (@lizok.ivanova)

По мнению девушки, соцсетям и интернету в целом сейчас остро не хватает такого положительно заряженного юмора. Чтобы исправить ситуацию, Елизавета планирует и дальше развивать свой актерский талант, попробует поступить в театральное училище. В этом году у нее не получилось, но ведь жизнь учит, что не все всегда складывается сразу.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Cicicipi
Когда переизбыток свободного времени - всякая дурь лезет в голову.
13:06
28.07.2017
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