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Общество

Легендарного советского мотогонщика Моисеева похоронят в Петербурге

11:2028.07.2017
01200
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСанкт-Петербург. Архивное фотоСанкт-Петербург. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Похороны знаменитого советского мотогонщика, неоднократного чемпиона мира по мотокроссу, многократного чемпиона СССР Геннадия Моисеева, скончавшегося на 70-м году жизни, состоятся в пятницу в Петербурге, сообщает городская Федерация мотоциклетного спорта.

"Похороны Геннадия Моисеева пройдут 28 июля (пятница) в 12.00 на Северном кладбище Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.

Согласно материалам Федерации мотоциклетного спорта России (МФР), Моисеев скончался 23 июля после продолжительной болезни. Он возглавлял МФР в период 2000-2004 годов, а в 80-е годы работал тренером сборной СССР по мотокроссу. Моисеев — трехкратный чемпион мира по мотокроссу в классе мотоциклов 250 кубических сантиметров в 1974, 1977 и 1978 годах, а также восьмикратный чемпион СССР по мотокроссу в 1970, 1972, 1973, 1976, 1977, 1981, 1982 и 1983 годах. Также он дважды получал чемпионский титул в командных чемпионатах мира по мотокроссу "Мотокросс наций" и "Трофей наций" в 1978-1979 годах.

"В семидесятых годах не было среди любителей спорта человека, который не знал бы знаменитого нашего мотогонщика Геннадия Моисеева. Можно без преувеличения сказать, что за выступлениями пятикратного чемпиона мира так же внимательно следили, как сейчас – за гонками "Формулы-1". Геннадий Моисеев был кумиром и национальным героем…. Больше никому из советских гонщиков таких результатов достичь не удалось", — отмечает Федерация мотоциклетного спорта РФ.

С Моисеева и сборной СССР брали пример многие зарубежные спортсмены, в числе которых — знаменитый бельгийский мотогонщик Гарри Эвертс, который, перенимая опыт советской сборной, стал уделять больше внимания пробежкам перед гонкой.

В Федерации мотоциклетного спорта помнят также перелет сборной СССР по мотокроссу из Европы в США, когда пассажиры, получив журнал Soviet Life за июль 1978 года, на обложке которого была фотография Моисеева, обнаружили его на борту самолета. После этого легендарному спортсмену пришлось раздавать автографы.

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