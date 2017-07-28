Индексировать пенсию нужно всем работающим пенсионерам, считает депутат

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Тарасенко ("Единая Россия") считает, что если и обсуждать тему возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам, то ее надо индексировать всем, а не отдельным категориям.

В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Однако положительного решения по этому вопросу принято не было.

"Сама по себе идея, что индексировать пенсии с низкими заработными платами, мне не кажется привлекательной. Я думаю, что индексацию, если делать, то надо делать всем работающим пенсионерам", — сказал РИА Новости Тарасенко.

При этом он полагает, что если законопроект о возвращении индексации пенсий всем работающим пенсионерам и будет разработан, то вряд ли будет поддержан. Пока, по его словам, такого законопроекта в комитете ГД по труду нет.