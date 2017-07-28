Глава Центра "Амурский тигр" рассказал о численности краснокнижных хищников

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. Около 550 амурских тигров сегодня живут на Дальнем Востоке, и при поддержании охранных мер популяция может за три года увеличиться в среднем на 100 особей, рассказал в интервью РИА Новости директор Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"Согласно данным последнего учета тигров в 2015 году во всем ареале, а также информации, которую ежегодно специалисты получают с фотоловушек, численность подвида стабильна и колеблется в пределах 550 особей. Тенденция к росту есть, но чтобы понять, насколько популяция увеличивается, нужно проведение полномасштабного учета, который запланирован на 2020 год", — сказал Арамилев.

По его словам, сегодня меры для снижения уровня браконьерства помогают сохранению популяции. Если тенденции, которые были выявлены в 2015 году: расширение ареала, увеличение численности на отдельных участках — будут сохранены, то популяция тигра в ДФО сможет увеличиться на 100-150 особей к 2020 году.

Амурский тигр ─ один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. Обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.