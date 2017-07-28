Глава Центра "Амурский тигр" рассказал о численности краснокнижных хищников
ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. Около 550 амурских тигров сегодня живут на Дальнем Востоке, и при поддержании охранных мер популяция может за три года увеличиться в среднем на 100 особей, рассказал в интервью РИА Новости директор Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"Согласно данным последнего учета тигров в 2015 году во всем ареале, а также информации, которую ежегодно специалисты получают с фотоловушек, численность подвида стабильна и колеблется в пределах 550 особей. Тенденция к росту есть, но чтобы понять, насколько популяция увеличивается, нужно проведение полномасштабного учета, который запланирован на 2020 год", — сказал Арамилев.
По его словам, сегодня меры для снижения уровня браконьерства помогают сохранению популяции. Если тенденции, которые были выявлены в 2015 году: расширение ареала, увеличение численности на отдельных участках — будут сохранены, то популяция тигра в ДФО сможет увеличиться на 100-150 особей к 2020 году.
Амурский тигр ─ один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. Обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Одна из автоматических камер нацпарка впервые застала полосатых хищников за беззаботной игрой
Сначала перед объективом фотоловушки показалась тигрица под номером T 7F
Затем два тигренка подошли вплотную к камере и несколько раз ударили ее лапами, словно поправляя угол обзора
Затем котята вступили в борьбу. Во время "схватки" они менялись ролями, играючи показывая кто тут главный
Как объясняют ученые, так они учатся общаться между собой и занимаются своеобразной физподготовкой, что очень важно для их развития
В ходе игры досталось и маме малышей
Сначала она обрушила на беспокойных отпрысков грозный рык, однако это никак не изменило ситуацию
Внимание озорников переключилось на нового соперника, что заставило их объединить силы
В итоге несколько воспитательных ударов по мордочкам разыгравшихся котят заметно остудили пыл юных хищников
В итоге, вдоволь наигравшись, тигрята присоединились к ленивому отдыху матери