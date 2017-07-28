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Общество

Глава Центра "Амурский тигр" рассказал о численности краснокнижных хищников

10:1428.07.2017
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© Фото : из личного архива Сергея АрамилеваДиректор Дальневосточного филиала Центра Амурский тигр Сергей АрамилевДиректор Дальневосточного филиала Центра Амурский тигр Сергей Арамилев
© Фото : из личного архива Сергея Арамилева

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. Около 550 амурских тигров сегодня живут на Дальнем Востоке, и при поддержании охранных мер популяция может за три года увеличиться в среднем на 100 особей, рассказал в интервью РИА Новости директор Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Акция в защиту амурского тигра прошла в Российском павильоне на ЭКСПО-2017
© Фото : пресс-служба павильона РФ на ЭКСПО-2017
В российском павильоне на ЭКСПО-2017 прошла акция в защиту амурского тигра
"Согласно данным последнего учета тигров в 2015 году во всем ареале, а также информации, которую ежегодно специалисты получают с фотоловушек, численность подвида стабильна и колеблется в пределах 550 особей. Тенденция к росту есть, но чтобы понять, насколько популяция увеличивается, нужно проведение полномасштабного учета, который запланирован на 2020 год", — сказал Арамилев.

По его словам, сегодня меры для снижения уровня браконьерства помогают сохранению популяции. Если тенденции, которые были выявлены в 2015 году: расширение ареала, увеличение численности на отдельных участках — будут сохранены, то популяция тигра в ДФО сможет увеличиться на 100-150 особей к 2020 году.

Амурский тигр ─ один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. Обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

Тигриное семейство устроило фотосессию на "Земле леопарда"
© Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"Одна из автоматических камер нацпарка впервые застала полосатых хищников за беззаботной игройОдна из автоматических камер нацпарка впервые застала полосатых хищников за беззаботной игрой
© Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
Одна из автоматических камер нацпарка впервые застала полосатых хищников за беззаботной игрой
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Сначала перед объективом фотоловушки показалась тигрица под номером T 7F
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Затем два тигренка подошли вплотную к камере и несколько раз ударили ее лапами, словно поправляя угол обзора
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