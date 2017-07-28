Адвокат Учителя обратился в МВД из-за баннера против "Матильды"

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин сообщил, что обратился к главе московской полиции Олегу Баранову с просьбой привлечь к ответственности фанатов, вывесивших во время матча "Спартак"-"Локомотив" баннер против готовящегося к прокату фильма "Матильда".

Он также просит опросить в рамках административного дела депутата Госдумы Наталью Поклонскую, чтобы выяснить, имеет ли она отношение к данной акции или знает ли что-то о ее организаторах.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма. Она показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

На матче за Суперкубок России 14 июля болельщики обеих команд вывесили баннеры: "За веру, царя и отечество! Учитель, руки прочь от русского царя!". По мнению адвоката, эта надпись "содержит признаки идеологической, политической и религиозной пропаганды", обосновывает необходимость распространения определенного вероучения и определенного государственного строя.

"Таким образом, неустановленные лица из числа футбольных болельщиков публично выражали свои религиозные, политические, идеологические взгляды среди большого количества людей…. есть основания полагать, что акция носила "заказной" дискриминационный, оскорбительный характер и была направлена против Народного артиста Российской Федерации, генерального директора ООО "Творческо-производственного объединения "РОК" Учителя А.Е., в связи с его работой по созданию художественного фильма под рабочим названием "Матильда", — написал Добрынин в заявлении.

Он утверждает, что Поклонская ведет "целенаправленную борьбу против создателей данного фильма". "С учетом изложенного, представляется, что Поклонская Н.В. должна быть опрошена с целью выяснения ее причастности и роли в организации несанкционированного митинга", — считает адвокат.

"Имеются достаточные основания полагать, что в действиях Поклонской Н.В. и иных неустановленных лиц, организовавших и участвовавших в публичном мероприятии, при проведении которого на стадионе "Локомотив" во время футбольного матча на трибунах, где размещались болельщики московский клубов "Спартака" и "Локомотива", демонстрировались баннеры, содержащие религиозную, политическую и идеологическую пропаганду, а также оскорбительную по отношению к А.Е. Учителю информацию, могут содержаться признаки административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.2, 20.3 и 20.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях", — пишет адвокат в своем заявлении.

Он просит возбудить административные дела, установить лиц, вывесивших баннеры, полицейских, допустивших пронос несанкционированных плакатов, и опросить Поклонскую.

МАТЧ

"Спартак" 14 июля в дополнительное время обыграл столичный "Локомотив" в матче за Суперкубок страны со счетом 2:1.

Между тем Контрольно-дисциплинарный комитет РФС уже оштрафовал оба клуба за данный матч. Московский "Спартак" оштрафован на 250 тысяч рублей за проявления фанатами расизма в адрес вратаря железнодорожников Гилерме.

Помимо этого, председатель КДК Артур Григорьянц сообщил о других штрафах, которые получили оба клуба по итогам матча.

"Болельщики обеих команд вели себя неподобающим образом, скандировали нецензурные выражения, использовали пиротехнику. Было решено "Спартак" оштрафовать на 100 тысяч рублей за использование пиротехники и на 30 тысяч — за скандирования. "Локомотив" оштрафован на 40 тысяч за использование пиротехники и на 30 тысяч за скандирование", — добавил глава КДК.