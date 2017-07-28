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Общество

Адвокат Учителя обратился в МВД из-за баннера против "Матильды"

Сюжет:
Скандал вокруг фильма "Матильда" (58)
09:2428.07.2017
(обновлено: 09:44 28.07.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкРуководитель студии Рок, режиссер Алексей Учитель на пресс-конференции создателей и актеров фильма Матильда. Архивное фотоРуководитель студии Рок, режиссер Алексей Учитель на пресс-конференции создателей и актеров фильма Матильда. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин сообщил, что обратился к главе московской полиции Олегу Баранову с просьбой привлечь к ответственности фанатов, вывесивших во время матча "Спартак"-"Локомотив" баннер против готовящегося к прокату фильма "Матильда".

Болельщики Локомотива во время матча за Суперкубок России по футболу между ФК Спартак (Москва) и ФК Локомотив (Москва). Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Адвокат Учителя заподозрил ультрас в выполнении заказа против "Матильды"
Он также просит опросить в рамках административного дела депутата Госдумы Наталью Поклонскую, чтобы выяснить, имеет ли она отношение к данной акции или знает ли что-то о ее организаторах.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма. Она показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

На матче за Суперкубок России 14 июля болельщики обеих команд вывесили баннеры: "За веру, царя и отечество! Учитель, руки прочь от русского царя!". По мнению адвоката, эта надпись "содержит признаки идеологической, политической и религиозной пропаганды", обосновывает необходимость распространения определенного вероучения и определенного государственного строя.

"Таким образом, неустановленные лица из числа футбольных болельщиков публично выражали свои религиозные, политические, идеологические взгляды среди большого количества людей…. есть основания полагать, что акция носила "заказной" дискриминационный, оскорбительный характер и была направлена против Народного артиста Российской Федерации, генерального директора ООО "Творческо-производственного объединения "РОК" Учителя А.Е., в связи с его работой по созданию художественного фильма под рабочим названием "Матильда", — написал Добрынин в заявлении.

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Госдуме сомневаются, что болельщиков накажут за акцию против "Матильды"
Он утверждает, что Поклонская ведет "целенаправленную борьбу против создателей данного фильма". "С учетом изложенного, представляется, что Поклонская Н.В. должна быть опрошена с целью выяснения ее причастности и роли в организации несанкционированного митинга", — считает адвокат.

"Имеются достаточные основания полагать, что в действиях Поклонской Н.В. и иных неустановленных лиц, организовавших и участвовавших в публичном мероприятии, при проведении которого на стадионе "Локомотив" во время футбольного матча на трибунах, где размещались болельщики московский клубов "Спартака" и "Локомотива", демонстрировались баннеры, содержащие религиозную, политическую и идеологическую пропаганду, а также оскорбительную по отношению к А.Е. Учителю информацию, могут содержаться признаки административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.2, 20.3 и 20.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях", — пишет адвокат в своем заявлении.

Роскошь и великолепие. Выставка костюмов к фильму "Матильда" в Царском Селе
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВ Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
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В Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
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Выставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкЭкспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
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Экспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВ экспозицию вошли 70 костюмов.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
В экспозицию вошли 70 костюмов.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВсего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Всего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкИмператорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Императорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкЭкспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Экспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкПредметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Предметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкТеперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Теперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка приурочена к окончанию Года российского кино.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Выставка приурочена к окончанию Года российского кино.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкПосетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Посетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
/

Он просит возбудить административные дела, установить лиц, вывесивших баннеры, полицейских, допустивших пронос несанкционированных плакатов, и опросить Поклонскую.

МАТЧ

Съемки фильма Матильда. Архивное фото
© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"
В Москве верующие готовят серию одиночных пикетов против "Матильды"
"Спартак" 14 июля в дополнительное время обыграл столичный "Локомотив" в матче за Суперкубок страны со счетом 2:1.

Между тем Контрольно-дисциплинарный комитет РФС уже оштрафовал оба клуба за данный матч. Московский "Спартак" оштрафован на 250 тысяч рублей за проявления фанатами расизма в адрес вратаря железнодорожников Гилерме.

Помимо этого, председатель КДК Артур Григорьянц сообщил о других штрафах, которые получили оба клуба по итогам матча.

"Болельщики обеих команд вели себя неподобающим образом, скандировали нецензурные выражения, использовали пиротехнику. Было решено "Спартак" оштрафовать на 100 тысяч рублей за использование пиротехники и на 30 тысяч — за скандирования. "Локомотив" оштрафован на 40 тысяч за использование пиротехники и на 30 тысяч за скандирование", — добавил глава КДК.

© ТПО Рок (2017) Кадр из фильма "Матильда"
© ТПО Рок (2017)
Кадр из фильма "Матильда"
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Общество
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