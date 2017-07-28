На севере Москвы обустроят зоны отдыха

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В столице начались масштабные работы по обновлению зоны отдыха "Левобережный". На территории обустраивают новые пешеходные дорожки и тропинки, набережную и кольцевую велодорожку, идущую через весь парк, сообщает mos.ru.

Здесь появится современная набережная с променадом вдоль канала имени Москвы, а также оборудованный пляж с золотым песком. После благоустройства он станет полностью песчаным. Там появятся шезлонги для загара. Возле воды сделают деревянные настилы с навесами для тихого отдыха — так называемые лаунж-зоны. На пляже установят павильоны для переодевания и четыре раздевалки с душами. Чтобы отдыхающие могли укрыться в тени, не покидая пляж, будет построена 200-метровая пергола с навесом. На пляже оборудуют комфортные спуски в воду. Впервые в городской пляжной зоне появится пандус для спуска и подъема, который позволит купаться людям с ограниченными возможностями здоровья.

Рядом с пляжем организуют площадку для волейбола и футбола, зону воркаута с турниками и тренажерами, детские игровые площадки, а также скейт-парк. Медицинский пункт, кафе, информационное бюро и администрацию парка разместят в специально возведенном павильоне, на его крыше создадут смотровую площадку для посетителей.

Также в Зеленограде началось благоустройство площади Юности, где запланирована высадка лип и устройство цветников. На площади уже обновляют покрытие пешеходной зоны, делают новые прогулочные дорожки и аллеи. Главным элементом обновленной площади станет пешеходный светодинамический фонтан. Его струи будут бить из-под земли, а в вечернее время их подсветят разноцветными лампами.

Поблизости создадут зону отдыха и разместят на ней спортивные, детские и игровые площадки. У кинотеатра "Электрон" появится сцена для проведения концертов, а по соседству разместят стенды для выставок под открытым небом.

Для посетителей будет организован бесплатный беспроводный доступ к Wi-Fi и установлены автономные зарядки для мобильных устройств.

Проекты благоустройства зоны отдыха "Левобережный" и площади Юности выбрали сами москвичи, проголосовав за них в проекте "Активный гражданин". Основные работы планируют завершить до сентября.