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Общество

Музей ВВО привезет в Москву уникальные экспонаты войны 1945 года

09:1028.07.2017
02900
© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкМаньчжурская операция. Архивное фотоМаньчжурская операция. Архивное фото
© РИА Новости / РИА Новости
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ХАБАРОВСК, 28 июл — РИА Новости. Уникальные экспонаты времен Маньчжурской стратегической наступательной операции 1945 года, среди которых фотографии последнего китайского императора, японские мечи катана и автомат ППШ с напутствием бойцу советской армии, привезут в Москву в августе сотрудники военно-исторического музея Восточного военного округа из Забайкалья, сообщает пресс-служба ВВО.

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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Сотрудники военно-исторического музея дома офицеров ВВО из Забайкальского края в августе привезут в Москву выставку, посвященную Маньчжурской стратегической наступательной операции 1945 года. В экспозиции будут представлены уникальные экспонаты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из таких экспонатов легендарный пистолет-пулемет Шпагина (автомат ППШ), историческую ценность которому придает надпись на прикладе "Тося". Установлено, что его собрала девушка, приложившая личное письмо для красноармейца, к которому попадет оружие. В письме она просила солдата безжалостно бить врага и быть уверенным в оружии, обещав, что оно не подведет.

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© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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"Жители Москвы также смогут увидеть флаг Японии с нанесенными на него иероглифами — словами клятвы самураев о верности своему государству и императору. Оружие японской армии — пистолет "Намбу", штык-нож, меч катана, меч офицера госбезопасности Японии. На выставке также представят одежду японских воинов и фотографии из коллекции музея, в частности, с изображением пленного императора государства Маньчжоу-Го, последнего императора Китая, Айсиньгёро Пу И, его резиденции в Чите, куда его отправили после пленения, и предметов быта", — сообщает пресс-служба.

Маньчжурская стратегическая наступательная операция была одной из самых крупных и успешных операций СССР во Второй мировой войне. Она длилась с 9 августа по 2 сентября 1945 года. Ее целью было освобождение от японских войск Манчжурии, куда входили северные и северо-восточные регионы Китая и Внутренней Монголии, а также Кореи. Япония выступала союзницей Германии во Второй мировой войне. Соглашение о вступлении Советского Союза в войну с Японией принято на ялтинской конференции руководителей трех держав – СССР, США и Великобритании.

На Дальнем Востоке сформировали три фронта: Забайкальский, первый и второй Дальневосточные. Главнокомандующим стал маршал Александр Василевский. Советским войскам противостояла миллионная Квантунская армия под командованием генерала Отодзо Ямады. В 1932 году Япония на территории Маньчжурии создала марионеточное государство Маньчжоу-Го, верховным правителем которого избрали ранее низложенного китайского императора Пу И.

Боевые действия советских войск начались 9 августа наступлением на всех трех фронтах. Кроме того, шло освобождение южной части Сахалина и Курильских островов. 19 августа советские войска взяли в плен императора Пу И, японские войска в Манчжурии начали сдаваться, к 1 сентября были освобождены острова. Акт о капитуляции Японии подписан 2 сентября 1945 года на борту линкора Миссури в Токийском заливе.

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