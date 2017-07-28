На семи центральных улицах Москвы появились бесплатные стоянки для такси

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Бесплатные стоянки для такси появились в Москве на семи центральных улицах, сообщается на официальном портале московского мэра и правительства.

"В 2017 году на семи улицах в центре Москвы организовали бесплатные стоянки для такси. Они появились на улицах 1905 года, Пятницкой, Казакова, Большая Спасская, Большая Дорогомиловская, Олимпийском проспекте и Цветном бульваре", — говорится в сообщении.

Руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов добавил, что "представители таксомоторного сообщества обратились в департамент транспорта Москвы с просьбой рассмотреть возможность организации новых стоянок на ряде центральных улиц города". По его словам, после рассмотрения предложенного адресного перечня было признано целесообразным организовать дополнительные стоянки легковых такси на семи улицах.

Также заммэра отметил, что стоянки такси появились на трех транспортно-пересадочных узлах Московского центрального кольца (МЦК). Парковаться бесплатно таксисты могут возле станций Балтийская, Лихоборы и Локомотив.

Стоянки для такси создаются в Москве с 2011 года. Сейчас в городе организовано почти 400 парковок более чем на 1,3 тысячи машино-мест. Бесплатные стоянки действуют рядом со многими станциями метро, а также у шести железнодорожных вокзалов — Киевского, Казанского, Курского, Ярославского, Павелецкого и Рижского.

В 2015–2016 годах в рамках программы благоустройства "Моя улица" в центре столицы появилось 29 новых стоянок легковых такси на 85 машино-мест.