В нацпарке в Приморье впервые заметили краснокнижного амурского горала

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. Редкий амурский горал – единственный представитель полорогих копытных на юге Дальнего Востока – впервые замечен в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение.

Горалы обитают в России, северо-восточном Китае и на Корейском полуострове. Общая численность амурского горала в мире науке не известна, а российская популяция раздроблена на мелкие группировки, основная часть которых сосредоточена на морском побережье у подножья горного хребта Сихотэ-Алинь, в восточной части региона. В Приморском крае насчитывается всего около 700-900 особей.

Кадры с горалом были сделаны фотоловушкой в скальном массиве.

"На хребтах Восточно-Маньчжурских гор ученые не фиксировали горалов с начала 70-х годов прошлого столетия, и лишь в 2012 году, еще до создания нацпарка, был отмечен единичный случай присутствия этого копытного сотрудниками Института устойчивого природопользования… Здесь они защищены от браконьерства, а ежегодная подкормка всех копытных успешно поддерживает кормовую базу дальневосточного леопарда на уровне, который позволяет выжить даже самой редкой его добыче", – отметил научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Петр Сонин.

По его словам, теперь сотрудники нацпарка будут изучать редкое животное.