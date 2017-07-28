Заболеваемость гепатитами В и С в 2016 году достигли самых низких уровней

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В прошлом году показатели заболеваемости гепатитами В и С в России достигли самых низких уровней за все годы наблюдений, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В пятницу проходит всемирный день борьбы с гепатитом. По данным ВОЗ, на конец 2015 года с хроническим гепатитом жили примерно 325 миллионов человек, в том числе 257 миллионов человек жили с вирусом гепатита B, а 71 миллион — с вирусом гепатита С. В 2015 году вирусный гепатит стал причиной смерти 1,34 миллиона человек.

"Благодаря комплексу профилактических и противоэпидемических мероприятий заболеваемость острыми вирусными гепатитами В и С в России продолжает снижаться. В 2016 году показатели заболеваемости острыми гепатитами В и С в стране достигли самых низких за все годы наблюдения уровней – 0,94 и 1,24 случая на 100 тысяч населения соответственно", — говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор отмечает, что в России иммунизация против гепатита В началась с 1996 года: прививки проводятся бесплатно детям и взрослым в возрасте до 55 лет, ранее не привитым. С 2000 года против этого вида гепатита были привиты свыше 94,5 миллиона детей, подростков и взрослых.

"В 2002-2016 годах против гепатита А в России было вакцинировано более 5,2 миллиона человек, что способствовало ограничению распространения инфекции на территории страны. В 2016 году показатель заболеваемости гепатитом А составил — 4,39 случая на 100 тысяч населения", — отмечается в сообщении.

Гепатит – воспаление печени, которое может быть вызвано многими инфекционными и неинфекционными факторами, в том числе алкоголем, некоторыми фармакологическими препаратами. Наиболее частой причиной возникновения гепатита являются вирусы. Сегодня известно пять вирусов гепатита, каждый из которых представляет опасность для человека: A, B, C, D и E.