На Кубани разработали более 40 экскурсионных маршрутов для пожилых людей

КРАСНОДАР, 27 июл — РИА Новости. На курортах Краснодарского края создали более 40 специальных экскурсионных маршрутов для пожилых людей по 10 районам и округам региона, сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани.

"В перечень (реестр экскурсий и туров для людей старшего поколения — ред.) вошли свыше 40 специально разработанных маршрутов, которые проходят по территориям 10 районов и округов края", – говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, например, Крымский, Темрюкский районы и Новороссийск проводят для пожилых людей экскурсии по объектам сельского и этнотуризма, а также винные туры. В Анапе разработаны специальные маршруты по знаковым местам курорта: археологическим памятникам, православным храмам, этнографическому и природным паркам.

Кроме того, по данным министерства, пешеходные маршруты по горным долинам включают множество оборудованных для отдыха площадок, они проложены с учетом мест, оснащенных лестницами с перилами и другими вспомогательными конструкциями, что позволит проще преодолеть расстояния людям преклонного возраста.

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