В конкурсе проектов для программы реновации в Москве участвуют 20 стран

МОСКВА, 27 июл — РИА Недвижимость. В градостроительном конкурсе на лучшие проекты пяти экспериментальных площадок реновации жилья в Москве участвуют архитекторы из 20 стран, говорится в сообщении Москомархитектуры.

Как указывается в нем, завершен первый этап конкурса. За 2,5 месяца Москомархитектура приняла более 100 заявок и около 50 творческих работ.

В числе конкурсантов Zaha Hadid Architects (Великобритания), Herzog & de Meuron Architekten (Швейцария), Design Erick van Egeraat BV и MAXWAN + MASA architects из Нидерландов, российские ГУП "Научно-исследовательский и проектный институт Генплана Москвы", архитектурное бюро "Цимайло, Ляшенко и партнеры", "Проект "Меганом", бюро UNK project, проект Speech, отмечается в сообщении.

Как говорится в нем, до 1 августа жюри изучит поступившие заявки и отберет 20 лучших команд, которым предложат разработать концепцию одной из пяти экспериментальных площадок реновации.

"Каждая из пяти команд-победителей второго этапа конкурса будет разрабатывать и курировать работы только по одному из экспериментальных участков. Лучшим предстоит выполнить проекты "под ключ" — не только продумать и реализовать принципы планировки, инженерных нагрузок, застройку жилых и общественных зон с учетом озеленения и возведения инфраструктурных объектов, но и регулировать волновое переселение в рамках квартала реновации", — сообщается в пресс-релизе.

Закон о реновации жилищного фонда 1 июля 2017 года подписал президент России Владимир Путин. Власти Москвы предложили проголосовать за или против сноса устаревшего жилья жителям 4543 домов. В итоге за включение своего дома в проект программы реновации высказались жителей 4079 домов – это 90% жилой площади, предложенной под снос.

Как отмечается в сообщении, уже утверждены 300 участков, на которых будет построено 4,5 миллиона квадратных метров нового жилья. Всего по итогам преобразования столицы будет построено 15 миллионов квадратных метров жилья – 5 тысяч домов и порядка 350 тысяч квартир.