Эксперт: условия для работы жителей ПНИ могут быть созданы через два года

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Снятие ограничений на получение зарплаты для жителей психоневрологических интернатов (ПНИ) — лишь первый шаг, на создание благоприятных условий для работы жителей ПНИ потребуется около двух лет, заявила РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что кроме возвращения контингенту ПНИ права распоряжаться собственными зарплатами, необходимо прорабатывать вопрос на уровне работодателей и интернатов.

Ранее "Известия" сообщили, что рабочая группа министерства труда и социальной защиты предлагает вернуть в полном объеме зарплату работающим инвалидам, проживающим в психоневрологических интернатах. Это часть плана реформирования системы ПНИ. По действующим ныне нормам 75% заработной платы инвалидов забирают на их же содержание в интернатах. Рабочая группа считает, что нововведения позволят не демотивировать тех живущих в ПНИ людей, которые могут работать.

Высокий потенциал

Починок рассказала, что потенциал жителей ПНИ в качестве работников достаточно высок. "Они активно участвуют в творческих профессиях, являются художниками, развивают народное творчество. "Наши граждане, которые страдают синдромом Дауна, например, прекрасные пекари. Они могут быть включены в экономическую функцию в России, быть задействованы, приносить пользу", — рассказала собеседница агентства.

Эксперт напомнила, что сейчас развивается национальное движение "Абилимпикс", которое призвано объединить усилия людей с инвалидностью, в том числе с ментальными нарушениями. "Я считаю, что национальное движение "Абилимпикс" меняет отношение к этой проблематике в целом, позволяет понять, что люди с ментальными нарушениями могут быть прекрасными работниками, и выводит общество за рамки общих клише", — рассказала она.

"Сейчас активно развивается движение в регионах, созданы региональные центры, ассоциации работодателей. Но это большая работа, а снятие ограничений по зарплате – это лишь маленький шаг в этой работе. Я уверена, что это точно не вопрос этого года, сейчас только начало работы, она будет продолжаться в течение этого года, в течение следующего, займет около двух лет, но в любом случае придется эту тематику держать на повестке дня, следить за развитием", — сказала эксперт, заверив, что на площадке Общественной палаты России тоже будет проходить активная работа над проектом. "Будем обсуждать эту тематику совместно с комиссией по здравоохранению… Эта тема очень важная", — подчеркнула собеседница агентства.

Создать условия

Починок также отметила, что на низкую занятость ПНИ влияет и неготовность самих работодателей принять людей с ментальными нарушениями, а также неорганизованность действующей системы ПНИ.

Председатель общественного совета при Минтруде РФ Елена Тополева-Солдунова в беседе с РИА Новости отметила, что нужно подумать, как изменить всю систему, чтобы она стимулировала людей работать.

"Сегодня из тех людей, что находятся в этих учреждениях, мало кто работает, и если работает, то периодически, непостоянно. Конечно, на эту систему нужно еще раз посмотреть с точки зрения стимулирования людей к труду. Правда для этого нужно создавать условия в самих учреждениях, как правило, в психоневрологических интернатах мало где созданы условия для того, чтобы реально люди могли работать", – сказала эксперт.

"Нужно, с одной стороны, создавать условия для занятости людей, а с другой стороны, стимулировать, чтобы они работали и получали доход, и существенная сумма этого дохода оставалась им, чтобы они могли ею распоряжаться. Нужно учить людей распоряжаться заработанными деньгами – они тоже не всегда умеют, помогать им тратить то, что они заработали на то, чего они хотят. Пока же даже выйти из стен учреждения достаточно проблематично, а нужно способствовать повышению качества их жизни", — поделилась Тополева-Солдунова.