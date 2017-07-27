Аксенов намерен провести отпуск за рулем и инкогнито объехать весь Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что намерен провести отпуск за рулем автомобиля и инкогнито объехать все регионы и муниципалитеты республики.

"В этом году планирую отпуск на неделю, но с определенной целью. Тихонько сяду за руль и проеду по всем нашим регионам. Обещаю, что посещу все муниципальные образования в одиночку, не хочу создавать ажиотаж", — сказал Аксенов в эфире телерадиокомпании "Первый Крымский".

Глава Крыма отметил, что намерен проехать не менее трех тысяч из 14 тысяч километров дорог на полуострове.

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