МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Требования к мобильным гаджетам чиновников и госкомпаний надо ужесточить с точки зрения кибербезопасности, речь идет, прежде всего, об устройствах с зарубежными операционными системами, считает директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин.
"При сертификации оборудования или программ по безопасности должна прогнозироваться модель угроз, и программа должна иметь защиту на каждую угрозу. То же самое и с законами о безопасности критической информационной инфраструктуры, не стоит ориентироваться на новую хакерскую атаку или новый вирус, а локализовывать все вероятные и невероятные уязвимые зоны", — заявил РИА Новости Щельцин.
"В будущем, вероятно, мы столкнемся с ужесточением требований в плане мобильных телефонов, эти гаджеты кратно увеличивают вероятность взлома любой подключаемой информационной системы, потому что, как правило, применяются зарубежные недоверенные для передачи важных данных операционные системы", — отметил представитель ИРИ.
Он пояснил, что сотрудники госорганов просто используют личные смартфоны в профессиональной деятельности, общаются, ведут служебную переписку и так далее. При этом устройства не проходят нужную сертификацию.
"Мобильные технологии влекут за собой новые угрозы и вызовы перед нашей безопасностью. Зарубежные аппараты практически не ограничены в доступе к мобильному устройству как к оконечному устройству информационной инфраструктуры организации, или к беспроводной среде передачи данных. Постоянно встречаются недекларированные возможности в самой операционной системе или в предустановленных приложениях. Отсюда "черные ходы", "бреши", "закладки", возможность произвольного включения/ отключения самого устройства или его внутренних приложений: микрофон, фото/видеокамера, местоположение, доступ к файлам, смс", — пояснил Щельцин.
Предложения ИРИ
"Для минимизации кибератак и защиты критической информационной инфраструктуры нужна доверенная аппаратная платформа, может быть, полностью российской или частично зарубежной сборки с использованием российских комплектующих", — отметил Щельцин.
В число требований также необходимо включить системы управления, контроля и обеспечения безопасности российской разработки, отечественные мобильные приложения. Они должны иметь сертификат соответствия, аттестат или иной установленный документ, подтверждающий их аутентичность и отсутствие вредоносного кода.
Кроме того, нужны "доверенные хранилища (находящиеся на территории Российской Федерации) и способы распространения приложений и обновлений к ним и к ОС", — добавил Щельцин.