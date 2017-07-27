Голосование "Твой газон — твои правила!" набирает обороты

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В проекте "Активный гражданин" завершилась шестая неделя голосования "Твой газон — твои правила!". К обсуждению подключились еще 1973 москвича. По данным на среду, свое мнение высказал 201 861 человек, сообщает mos.ru.

Соотношение голосов за прошедшую неделю не изменилось — 64,15 процента участников выступают за сохранение действующего регламента ухода за газонами, то есть регулярный покос. Тех, кто хочет изменить правила и отказаться от кошения, в два раза меньше — 26,76 процента. Затруднились с ответом 6,95 процента участников голосования, еще 2,14 процента ответили, что их двор обслуживает частная управляющая компания, и вопрос покоса травы они решают самостоятельно.

Против кошения чаще голосуют мужчины, а женщины высказываются за то, чтобы газоны подстригали регулярно.