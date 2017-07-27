В Тамбовской области достроят пять "замороженных" домов

ТАМБОВ, 27 июл — РИА Новости. Пять недостроенных жилых домов в Тамбовской области достроит региональный оператор "АИЖК Строй", сообщили РИА Новости в пресс-службе обладминистрации. Компания создана по инициативе губернатора региона Александра Никитина.

"В 2015-2016 годах в области наблюдалось снижение темпов строительства. На рынке долевого строительства жилья реализовано менее 30% квартир от предлагаемого объема. В результате работы на некоторых объектах долевого строительства приостановились", — сказал начальник управления государственного строительного надзора Тамбовской области Виталий Букалин.

Он отметил, что дома не были достроены из-за отсутствия у застройщиков собственных средств на строительство, отказа банков в предоставлении кредитов и резкое снижение покупательского спроса.

По итогам депутатских слушаний по вопросу участия в долевом строительстве власти региона выбрали адреса пяти "проблемных" домов, которые будут достраиваться в первую очередь.

"Создание регионального оператора ООО "АИЖК Строй" позволит продолжить строительство "замороженных" домов. Предусмотрены мероприятия по увеличению его уставного капитала для организации жилищного строительства в сумме 170 миллионов рублей", — сказал Букалин.

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