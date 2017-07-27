Эксперт прокомментировал возможную отмену поверки счетчиков населением

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Инициатива переложить поверку счетчиков воды с потребителей на управляющие компании является полумерой и не поможет навести порядок в расчетах за коммунальные услуги. При этом существуют риски удорожания самой процедуры, за которую по-прежнему будут платить потребители, полагает исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

В четверг Росстандарт сообщил, что в этом году пройдет эксперимент по централизованной поверке счетчиков воды управляющими компаниями, в случае его успеха население по всей стране в 2018 году может быть освобождено от обязательной проверки счетчиков.

Минстрой поддержал идею, заявив, что централизованная поверка позволит точно понимать объем водопотребления во всем доме, выявлять несанкционированные утечки и, в конечном счете, будет удобнее для потребителей.

Поверка счетчиков — неизбежная техническая необходимость. Время межповерочного интервала указано в его техппспорте и зависит от качества прибора. Услуга является платной для потребителя, который сам выбирает компанию, проводящую поверку. В последнее время участились случаи мошенничества, когда жителям от имени управляющей компании, префектуры или органа местного управления совершенно посторонние лица навязывают услуги несвоевременной поверки.

"Если ответственными за проверку и установку приборов учета будут выступать управляющие компании, мошенничества будет меньше. Но не факт, что УК будет выбирать оптимальные предложения. Кого будет выбирать УК для поверки — вопрос открытый", — полагает Светлана Разворотнева.

По ее словам, сегодня уже есть примеры, когда ресурсоснабжающие организации устанавливают общедомовые приборы учета по цене в 2-5 раз выше рыночной.

"Поверка счетчиков все равно будет делаться за деньги собственников, никто за них платить не будет. И это все полумеры, которые не наведут порядок в расчетах за коммунальные услуги", — считает Разворотнева.