Кузнецова выступила за отмену налога на имущество для многодетных семей

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова выступила в поддержку законопроекта об освобождении многодетных семей от уплаты налога на имущество физических лиц, сообщает в среду аппарат детского омбудсмена.

В мае комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате российского парламента отклонить в первом чтении законопроект, которым предлагается освободить многодетные семьи от налога на имущество. Правительство РФ также не поддержало законопроект. Кабмин указывает на то, что, согласно действующему законодательству, налог на имущество физлиц относится к местным налогам и является одним из основных источников формирования доходной базы местных бюджетов. Реализация нововведения приведет к возникновению выпадающих доходов местных бюджетов, компенсация которых никаким образом не предусмотрена автором документа. Как уточнили в аппарате омбудсмена, рассмотрение проекта в Госдуме назначено на сентябрь 2017 года.

"Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова поддержала законопроект о внесении многодетных семей в категорию получателей льгот по налогу на имущество физических лиц. Соответствующее письмо было направлено Кузнецовой председателю Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрею Макарову 25 июля", — говорится в сообщении.

В своём заключении, направленном в бюджетный комитет Госдумы, Кузнецова отмечает, что в силу особенностей уклада многодетной семьи данная категория граждан зачастую проживает в большом по площади жилом помещении и имеет земельный участок. "Оплата налога в данном случае будет составлять значительную часть из бюджета семьи, что приведет не только к ухудшению их материального положения, но и снижению уровня рождаемости вторых и последующих детей в семьях", — приводятся слова омбудсмена.

Она подчеркнула, что установление такой льготы полностью соответствует принципам и положениям концепции демографической политики РФ на период до 2025 года в части мер, стимулирующих повышение уровня рождаемости за счет рождения в семьях второго ребенка и последующих детей и усиления государственной поддержки семей, имеющих детей.

"Одним из механизмов оказания дополнительной поддержки многодетных семей могут являться налоговые льготы и преференции, в этой связи законопроект, предусматривающий льготы по налогу на имущество для многодетных семей, в полной мере отмечает принципам социальной и демографической политики страны", – убеждена Кузнецова.