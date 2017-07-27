Роскомнадзор объяснил суть претензий к Сергею Доренко

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Главный редактор "Говорит Москва" Сергей Доренко вызван в Роскомнадзор из-за нарушения порядка объявления выходных данных в эфире радиостанции: вместо нового номера свидетельства о регистрации СМИ объявляется старый, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее в четверг радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что главред Сергей Доренко вызван в Роскомнадзор для составления протокола; суть претензий не указывалась. Доренко должен явиться в ведомство 3 августа.

"Управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу проведено плановое систематическое наблюдение в отношении ООО "РУ ФМ" (лицензия № 22530, СМИ – радиоканал "Говорит Москва"). В ходе мероприятия было выявлено нарушение порядка объявления выходных данных радиоканала – в эфире объявляется старый номер свидетельства о регистрации СМИ № 77-57212 от 11.03.2014, а должно – 77-64962 от 04.03.2016", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре добавили, что за нарушение порядка объявления выходных данных ст. 13.22 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность как юридического, так и должностного лица.

Ранее ведомство также выносило радиостанции предупреждение за "отрицание семейных ценностей" в эфире. По мнению Роскомнадзора, был нарушен федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Поводом для предупреждения стала программа "Андеграунд", вышедшая в эфир 25 мая 2015 года. Она была посвящена свингерам.