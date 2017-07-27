Медведев: в программе развития Арктики надо определить приоритеты

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ввиду дефицита ресурсов на развитие Арктики необходимо определить приоритетные направления, а часть менее важных проектов будут отложены на более поздний срок, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
Говоря о других регионах, Медведев заявил, что Республике Крым и Севастополю необходимо заниматься обновлением существующей инфраструктуры, а Дальнему Востоку необходимо в своем развитии учитывать процессы, происходящие в Азии в целом.
"Республике Крым и Севастополю необходимо, как минимум, обновление собственной инфраструктуры. Это касается всего, что там есть: и электроэнергетики, и дорог, и водоснабжения, отопления, промышленности и, конечно, многих социальных аспектов", — отметил премьер.
По словам главы правительства, в регионе нужно строить больше больниц, школ, фельдшерско-акушерских пунктов, развивать туристическое направление.
"Дальний Восток и Байкальский регион. Мы неоднократно говорили, что то, что там происходит, должно быть адекватным процессам, которые идут в Азии у наших азиатских партнеров", — продолжил Медведев.
По его словам, для этого нужно использовать имеющиеся возможности, такие, как Фонд развития Дальнего Востока, территории опережающего развития.
Говоря о Северном Кавказе и Карелии, Медведев отметил значительный потенциал развития промышленности, сельского хозяйства и туризма.