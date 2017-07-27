Россия почти выполнила обязательства Парижского соглашения по климату

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россия практически выполнила обязательства Парижского климатического соглашения по сокращению парниковых газов, чьи выбросы сократились с 1990 по 2015 год на 46%, заявил глава Минприроды России Сергей Донской.

"Уже сегодня Россия демонстрирует, что даже без учета поглощающей способности российских экосистем добровольный вклад по сокращению выбросов парниковых газов в рамках Парижского соглашения практически выполнен. Если же учитывать размер влияния нашего лесного и земельного фонда, то мы перевыполняем наши добровольные обязательства", – заявил Донской после публикации Минприроды доклада о кадастре антропогенных выбросов парниковых газов.

По его словам, которые приводятся в пресс-релизе Минприроды, документ представлен в секретариат рамочной конвенции ООН об изменении климата. В нём говорится, что по сравнению с 1990 годом совокупные выбросы парниковых газов снизились на 45,8% с учетом поглощающей способности экосистем, и на 30%, если не учитывать объем поглощения. По состоянию на конец 2015 года объем выбросов составлял соответственно 2,1 и 2,7 миллиарда тонн СО2-эквивалента.

При этом распределение вкладов в общий антропогенный выброс парниковых газов в России за 2014 г. по секторам экономики представлено следующим образом: "Энергетика" — 82,8%, "Промышленные процессы и использование продукции" — 7,9%, "Сельское хозяйство" – 5,0%, "Отходы" — 4,3%. Главенствующую роль в совокупном выбросе продолжают играть выбросы энергетического сектора. Уменьшился вклад сельского хозяйства.

"В противоположность другим секторам, выбросы, связанные с отходами, демонстрируют постоянный рост и значительно превысили уровень базового года (1990 год), вследствие чего вклад сектора "Отходы" в совокупный выброс заметно увеличился (на 2,3%)", – отмечают в Минприроды.

Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990-2015 годы подготовлен Росгидрометом и согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но не ратифицировала соглашение.