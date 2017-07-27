США
27.0727 июля16:02МСК
USD59.41-0.50
EUR69.64-0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Россия почти выполнила обязательства Парижского соглашения по климату

Сюжет:
Выход США из соглашения по климату (91)
14:4327.07.2017
01902
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. Архивное фотоМинистр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россия практически выполнила обязательства Парижского климатического соглашения по сокращению парниковых газов, чьи выбросы сократились с 1990 по 2015 год на 46%, заявил глава Минприроды России Сергей Донской.

Добыча сланцевого газа в Польше. 2012 год
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Фракинг боком, или Как "рука Кремля" оплачивает улучшение климата в США
"Уже сегодня Россия демонстрирует, что даже без учета поглощающей способности российских экосистем добровольный вклад по сокращению выбросов парниковых газов в рамках Парижского соглашения практически выполнен. Если же учитывать размер влияния нашего лесного и земельного фонда, то мы перевыполняем наши добровольные обязательства", – заявил Донской после публикации Минприроды доклада о кадастре антропогенных выбросов парниковых газов.

По его словам, которые приводятся в пресс-релизе Минприроды, документ представлен в секретариат рамочной конвенции ООН об изменении климата. В нём говорится, что по сравнению с 1990 годом совокупные выбросы парниковых газов снизились на 45,8% с учетом поглощающей способности экосистем, и на 30%, если не учитывать объем поглощения. По состоянию на конец 2015 года объем выбросов составлял соответственно 2,1 и 2,7 миллиарда тонн СО2-эквивалента.

При этом распределение вкладов в общий антропогенный выброс парниковых газов в России за 2014 г. по секторам экономики представлено следующим образом: "Энергетика" — 82,8%, "Промышленные процессы и использование продукции" — 7,9%, "Сельское хозяйство" – 5,0%, "Отходы" — 4,3%. Главенствующую роль в совокупном выбросе продолжают играть выбросы энергетического сектора. Уменьшился вклад сельского хозяйства.

Дождь в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В РАН заверили, что непогода не связана с климатическим оружием
"В противоположность другим секторам, выбросы, связанные с отходами, демонстрируют постоянный рост и значительно превысили уровень базового года (1990 год), вследствие чего вклад сектора "Отходы" в совокупный выброс заметно увеличился (на 2,3%)", – отмечают в Минприроды.

Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990-2015 годы подготовлен Росгидрометом и согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но не ратифицировала соглашение.

Климатические рекорды России
© РИА Новости / ФаламовВ районе Оймякона зарегистрирована самая низкая температура (-64°C)В районе Оймякона зарегистрирована самая низкая температура (-64°C)
© РИА Новости / Фаламов
В районе Оймякона зарегистрирована самая низкая температура (-64°C)
© РИА Новости / Вячеслав БобковВ Калмыкии летом температура доходит до +45°CВ Калмыкии летом температура доходит до +45°C
© РИА Новости / Вячеслав Бобков
В Калмыкии летом температура доходит до +45°C
© РИА Новости / Рамиль СитдиковНа мысе Желания (архипелаг Новая Земля) зарегистрированы самые сильные ветра (до 20–25 метров в секунду)На мысе Желания (архипелаг Новая Земля) зарегистрированы самые сильные ветра (до 20–25 метров в секунду)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
На мысе Желания (архипелаг Новая Земля) зарегистрированы самые сильные ветра (до 20–25 метров в секунду)
© РИА Новости / Нина ЗотинаВ Сочи выпадает порядка 1500–1600 миллиметров осадков в годВ Сочи выпадает порядка 1500–1600 миллиметров осадков в год
© РИА Новости / Нина Зотина
В Сочи выпадает порядка 1500–1600 миллиметров осадков в год
/
Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена