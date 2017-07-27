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Общество

На Троекуровском кладбище простились с Артемом Тарасовым

14:2027.07.2017
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© РИА Новости / В. ЗамараевПерейти в фотобанкАртем Тарасов. Архивное фотоАртем Тарасов. Архивное фото
© РИА Новости / В. Замараев
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Прощание с первым легальным миллионером Советского Союза Артемом Тарасовым завершилось в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Артем Тарасов, вице-президент Союза объединенных кооператоров СССР. Архив
© РИА Новости / Сергей Титов
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Биография Артема Тарасова
Прощание состоялось в траурном зале некрополя Троекуровского кладбища. Проститься с Тарасовым пришли его родные, близкие, коллеги и знакомые. Среди них — режиссер и актер Михаил Борисов, народный артист РФ Андрей Соколов, участники команды КВН Горного института, в которой в 1960-х годах Тарасов играл. От партии "Яблоко" приехал заместитель председателя Николай Рыбаков.

"50 лет нас связывает с Артёмом дружбы. Практически родственные связи с этим редким, удивительным человеком, которых сейчас мало — это неудивительно, что таких людей становится все меньше и меньше, потому что время требует иного. Артем всю жизнь сопротивлялся времени… Я с ним познакомился в 17 лет, это был красивый мальчик, похожий на Элвиса Пресли", — сказал Борисов.

Он отметил, что сегодня не хватает таких людей, каким был Тарасов, "креативных, сумасшедших, работающих круглосуточно". "Ему просто так скучно было жить. Ему нужно было жить волнениями, игрой, риском, он все время собой рисковал", — заявил Борисов, вспомнив, как после участия Тарасова в передаче "Взгляд", где тот рассказал о работе своего кооператива, его "прессовали" правоохранительные органы.

Народный депутат РСФСР Артем Тарасов. Архивное фото
© РИА Новости / В. Замараев
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"Он человек был внутренне очень добрый, очень робкий. Он в последнее время начал писать стихи… Один из последних романтиков, Дон Кихотов нашей эпохи, который неожиданно совершенно уходит", — заключил Борисов.

Артем Тарасов был одним из самых известных участников кооперативного движения в СССР. В 1987 году предприниматель создал кооператив, а уже через два года сообщил, что стал первым легальным миллионером в стране. В 1990 году Тарасов стал народным депутатом РСФСР.

После распада Советского Союза Тарасов эмигрировал в Великобританию, позже вернулся в Россию и был избран в Госдуму первого созыва. В 1996 году Тарасов выдвигался кандидатом в президенты, но к выборам допущен не был, эмигрировал из России. В 2000 году он вновь вернулся в РФ, был соучредителем и основателем ряда предприятий, в том числе газеты "Коммерсантъ" и авиакомпании "Трансаэро". В 2016 году Тарасов баллотировался в Госдуму от партии "Яблоко".

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