В Петрозаводске ищут медвежонка, который пришел в город в поисках еды

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. В Петрозаводске ищут медвежонка, которого местные жители видели в разных районах города, сообщает администрация Петрозаводского городского округа.

Поиском медвежонка, который был замечен в районе Комсомольского проспекта, занимаются сотрудники управления охотничьего хозяйства министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства республики Карелия.

По данным управления, медвежонок-одиночка пришел к городу из-за скудной кормовой базы, лето в этом году холодное, в лесах еще не созрели ягоды.

"Это полуторагодовалый медвежонок, который уже давно бродит в окрестностях города. Раньше его замечали в пойме Лососинки, где он подкармливался возле туристических стоянок. Замечали его и возле городских помоек: вчера медвежонка видели возле республиканской больницы", — отметил сотрудник управления Иван Берников.

Когда специалисты обнаружат медвежонка, его накормят и вывезут в лес, подальше от населенных пунктов, где отпустят в естественную для него среду.

"Медвежонок не опасен. При случайной встрече с ним не стоит бежать, пугаться, делать резких движений. Тем более не следует его подкармливать: животное быстро к этому привыкнет и может начать нападать на прохожих, требуя еду, и отнимать сумки", — подчеркнул Берников.