Вологжане, пострадавшие в 2016 году от паводка, получат еще 27 млн рублей

ВОЛОГДА, 27 июл — РИА Новости, Виктория Смирнова. Более 27 миллионов рублей выделят Вологодской области из резервного фонда правительства РФ для финансовой помощи житепям Великого Устюга, которые пострадали от паводка в апреле прошлого года, сообщила РИА Новости заместитель губернатора области — начальник департамента финансов области Валентина Артамонова.

Весной 2016 года в Великоустюгском районе в зоне подтопления оказались три тысячи домов и десять тысяч человек.

"Это уже пятый по счету транш из государственной казны. За счет этих средств будут обеспечены выплаты 379 жителям Великоустюгского района, которые частично или полностью утратили свое имущество во время стихийного бедствия", — сказала Артамонова.

По ее словам, средства жителям перечислят на банковские счета либо выдадут в почтовых отделениях по месту жительства.

"В 2016-2017 годах материальную помощь уже получили 12,8 тысячи жителей Великоустюгского района. Однако, факт постоянного проживания в зоне чрезвычайной ситуации людям пришлось доказывать в суде. В общей сложности им было перечислено 717,9 миллиона рублей, в том числе по судебным решениям", — отметила Артамонова.