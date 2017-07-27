Собянин разрешил москвичам жениться в зоопарке

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому торжественную церемонию бракосочетания теперь можно провести в Московском государственном зоопарке, картинной галерее имени Ильи Глазунова, в музее имени Пушкина и в ряде других учреждений культуры столицы.

Как отмечается в документе, размещенном на официальном портале мэрии, изменения внесены по желанию горожан.

В перечень новых мест для свадьбы вошли усадьба Кусково, музей керамики, Музей Москвы, музей имени Пушкина, московский музей-усадьба Останкино, Центральный музей Великой Отечественной войны, Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник (МГОМЗ), картинная галерея имени Ильи Глазунова, музей-заповедник Царицыно, Петровский путевой дворец, особняк Смирнова. Помимо них в список вошел и Московский государственный зоологический парк.

Как рассказали РИА Новости в столичном управлении ЗАГС, с выходом распоряжения началась активная работа по организации регистрации браков.

"Распоряжение вышло, начинается работа. Нам нужно заключить соглашение, продумать работу по организации регистрации браков", — пояснила РИА Новости собеседница агентства.