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Общество

Эксперты предлагают увеличить срок запрета на госслужбу для "уклонистов"

13:2427.07.2017
(обновлено: 13:50 27.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПортфель чиновника. Архивное фотоПортфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Десятилетний срок запрета занимать должности государственной службы уклонившимся от прохождения военной службы по призыву, установленный новым законом, возможно, потребует увеличения, считают опрошенные РИА Новости в четверг эксперты.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин запретил уклонистам работать на госслужбе в течение десяти лет
Президент России Владимир Путин ввел законодательный десятилетний запрет на замещение должностей государственной и муниципальной службы для граждан, не прошедших военную службу по призыву без законных оснований. Ранее запрет действовал без ограничения срока, однако такой, бессрочный, характер запрета постановлением Конституционного суда РФ от 30 октября 2014 года № 26-П был признан не соответствующим Конституции РФ.

"Считаю, что правильное абсолютно решение, но не вполне достаточное. Для людей, которые уклонились от военной службы, занимать государственные должности нельзя как минимум 25 лет, потому что 10 лет — это недостаточный срок для осознания человеком пагубности своего поступка", — считает президент Академии геополитических проблем капитан первого ранга запаса Константин Сивков.

По его словам, "уклонист" в течение десятилетия "мог заниматься коммерческой деятельностью, а потом перепрыгнуть на высокую государственную должность сразу". "Много таких примеров. Это недопустимо и неприемлемо. 25 лет — минимум", — заключил эксперт.

По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" полковника запаса Игоря Коротченко, подписанный президентом РФ закон призван обеспечить работу "социальных лифтов" для тех, кто добросовестно отслужил по призыву.

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин: "уклонисты" от армии не могут не вызывать отторжения и осуждения
"Закон правильный и своевременный. Его цель — обеспечить работу "социальных лифтов" и создать условия для тех молодых людей, кто честно и добросовестно исполнил свой долг перед Родиной и государством. На мой взгляд, 10 лет это, может быть, даже мало. В дальнейшем, может быть, имело бы смысл несколько ужесточить данный закон с тем, чтобы "уклонисты" пожизненно не могли быть зачислены на государственную службу", — сказал он.

Коротченко полагает, что нельзя рассчитывать на лояльность госслужащего, который однажды не выполнил свои обязательства перед государством, уклонившись от службы армии.

Согласно подписанному президентом закону, руководству государственного органа должны сообщить, что их сотрудник не отслужил в армии без законных оснований. В течение десяти дней его необходимо уволить и уведомить об этом руководство военного комиссариата. Кроме того, закон определяет порядок участия гражданина в заседании призывной комиссии, которая признала его "уклонистом". Он имеет право присутствовать на заседании и доказать, что не служил на законных основаниях. Данная норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

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Общество
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