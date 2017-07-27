На Камчатке откроют новое отделение МФЦ в 2017 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июл — РИА Новости. Новое отделение многофункционального центра (МФЦ) по оказанию госуслуг по принципу единого окна откроется до конца 2017 года в Петропавловске-Камчатском, сообщает в четверг пресс-служба правительства Камчатского края.

Речь об этом шла на выездном совещании под руководством первого вице-губернатора края Ирины Унтиловой. Она подчеркнула, что работа по повышению доступности получения населением государственных и муниципальных услуг в регионе проводится постоянно.

"До конца 2017 года планируется открытие нового отделения многофункционального центра в микрорайоне "Северо-Восток" на улице Савченко, 23. Это станет, своего рода подарком для жителей Петропавловска-Камчатского, потому что параллельно с новым офисом МФЦ там откроется ярмарка местных сельхозтоваропроизводителей", — цитирует пресс-служба министра экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрия Коростелева.

Ожидается, что новое отделение многофункционального центра объединит специалистов, которые сейчас работают в МФЦ на улице Дальневосточной и проспекте Рыбаков.

В настоящее время в регионе работает 32 офиса МФЦ. С момента открытия первого отделения в 2010 году, в МФЦ региона подано более 1,2 миллиона тысяч обращений от граждан. Ежемесячно в центры поступает порядка 45 тысяч обращений от заявителей, из них около 30 тысяч приходится на краевой центр. В МФЦ региона предоставляется 470 государственных и муниципальных услуг и по уровню обслуживания в этих офисах Камчатка входит в двадцатку лучших регионов России.

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