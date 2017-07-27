СК в Челябинске обратился к родителям из-за роста преступлений против детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Челябинской области выступило с обращением к жителям региона в связи с участившимися преступлениями в отношении детей, сообщает СУ СК по региону.

"Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области обращаются к жителям области с просьбой усилить родительский контроль за местонахождением детей, не оставляя их в ситуациях, которые могут быть потенциально опасны для их жизни и здоровья, дополнительно разъяснить детям правила поведения на улице, в том числе при встрече с незнакомыми людьми", — говорится в сообщении.

Следствие отмечает, что в дни летних каникул на территории Челябинской области совершено несколько преступлений против жизни, здоровья, а также половой неприкосновенности детей. Анализ причин и условий совершения преступлений показал, что во всех случаях дети становились жертвами преступных посягательств, когда оставались надолго без присмотра взрослых в безлюдных местах, уточняет СУ СК.