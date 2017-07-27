В Вологодской области пациентка на гемодиализе родила здорового ребенка

ВОЛОГДА, 27 июл — РИА Новости, Виктория Смирнова. Вологодские врачи помогли стать матерью 24-летней жительнице Сокола, страдающей почечной недостаточностью и проходящей процедуры очистки крови на аппарате "искусственная почка", сообщил РИА Новости начальник департамента здравоохранения области Игорь Маклаков.

"Беременность была опасна как для девушки, так и для будущего ребенка, поэтому медики взяли пациентку под особое наблюдение. Из-за высокого риска осложнений женщине скорректировали рацион питания, увеличили количество сеансов гемодиализа. В итоге на седьмом месяце беременности родилась девочка весом 1,2 килограмма. Спустя полтора месяца малышку выписали из больницы с весом уже 3,6 килограмма. Сейчас ребенок развивается по возрасту", — рассказал Маклаков.

По его словам, такие случаи — большая редкость в мировой медицинской практике. Он добавил, что со сложной и необычной беременностью вологодские врачи сталкиваются нередко. В частности, в июне в Перинатальном центре областной клинической больницы удалось спасти беременную женщину с хелп-синдромом — осложнением, при котором органы и ткани не могут самостоятельно функционировать. По мировой статистике, смертность в подобных случаях достигает 98%.