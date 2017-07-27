Запретить анонимайзеры как технологию в России не получится, заявил эксперт

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Анонимайзеры можно запретить только на юридическом уровне, технологически это сделать невозможно, считает главный технический директор группы QIWI Кирилл Ермаков.

Госдума приняла закон о запрете анонимайзеров. Поддерживаете? Да, доступ к запрещенным сайтам надо закрыть полностью

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На прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон, вводящий запрет на использование информационных систем и программ для получения доступа к интернет-ресурсам, доступ к которым на территории РФ ограничен (анонимайзеров). Документ также запрещает операторам поисковых систем выдавать ссылки на территории РФ на заблокированные ресурсы.

Ермаков сомневается, что реализация закона будет эффективной. "Технологически — нет. Потому что это можно запретить только на юридическом уровне и требовать от компаний, чтобы они не предоставляли данные услуги на территории РФ", — отметил эксперт в интервью РИА Новости.

"Отследить анонимайзеры можно. Проблема в том, что их легко спутать с легитимными технологиями построения защищенных соединений. Я думаю, с ними будут бороться так же, как с запрещенными сайтами, – блокировками адресов по списку. Как технологию запретить анонимайзеры не выйдет", — добавил Ермаков.

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