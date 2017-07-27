Запретить анонимайзеры как технологию в России не получится, заявил эксперт

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Анонимайзеры можно запретить только на юридическом уровне, технологически это сделать невозможно, считает главный технический директор группы QIWI Кирилл Ермаков.
17.2%Да, доступ к запрещенным сайтам надо закрыть полностью
60.3%Нет, пользователи все равно найдут способы зайти на нужные сайты
22.5%Мне все равно, я и так ими не пользовался(лась)
Ермаков сомневается, что реализация закона будет эффективной. "Технологически — нет. Потому что это можно запретить только на юридическом уровне и требовать от компаний, чтобы они не предоставляли данные услуги на территории РФ", — отметил эксперт в интервью РИА Новости.
"Отследить анонимайзеры можно. Проблема в том, что их легко спутать с легитимными технологиями построения защищенных соединений. Я думаю, с ними будут бороться так же, как с запрещенными сайтами, – блокировками адресов по списку. Как технологию запретить анонимайзеры не выйдет", — добавил Ермаков.