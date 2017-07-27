В ОП поддержали идею развития интернет-волонтерства в России

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Интернет-волонтерство распространено во всем мире, эту практику нужно развивать и в России, заявил РИА Новости в четверг сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров, член комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Артем Метелев.

Ранее о намерении активно развивать интернет-волонтерство заявил Союз добровольцев России (СДР).

"Идея, которую озвучили коллеги, по развитию онлайн-волонтерства — она абсолютно правильная, потому что в России более 10 миллионов человек пользуются интернетом, конечно, эти возможности надо использовать для развития гражданского общества в нашей стране", — сказал Метелев.

Он пояснил, что онлайн-волонтерство позволяет человеку оказать помощь дистанционно, это важно в том числе для людей с инвалидностью или тех, кто по тем или иным причинам ограничен в передвижениях, но хочет помочь кому-то. По словам Метелева, возможности онлайн-волонтерства достаточно широки: к примеру, можно безвозмездно оказывать услуги переводчика, репетитора, дизайнера, программиста. "Это мировая практика", — отметил член ОП РФ.

Метелев сообщил, что на вчерашней встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами НКО и волонтерских движений в Карелии главе государства была презентована новая интернет-платформа "Добровольцы России", которую разработали совместно с Роспатриотцентром.

"Это интернет-сервис по развитию добровольчества, он дает возможность человеку, где бы он ни находился, в течение минуты узнать, где он может быть полезен. Сейчас будет формироваться рабочая группа по развитию этой платформы с участием федеральных органов власти и различных институтов, и мы планируем развивать онлайн-волонтерство в привязке к этой платформе… Вполне возможно, что в рамках работы этой рабочей группы мы обсудим вопрос виртуального волонтерства, примем решения, направим в правительство и будем реализовывать", — добавил собеседник агентства.