Адыгея будет предоставлять землю многодетным семьям сразу в собственность

МАЙКОП, 26 июл — РИА Новости. Парламентарии Адыгеи приняли изменения в республиканский закон по инициативе исполнительной власти, согласно которому многодетные семьи республики смогут получить земельный участок сразу в собственность без временного обременения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы органов исполнительной власти региона.

Право на получение бесплатного земельного участка для многодетных семей установлено Земельным кодексом Российской Федерации в 2011 году. Региональное законодательство самостоятельно устанавливает порядок предоставления участка.

"До инициативы исполнительной власти Адыгеи участки многодетным семьям в республике предоставлялись в аренду на 10 лет, при этом стоимость аренды была равна налогу на землю, который платили бы семьи, если бы владели землей. Только после того, как семья начинала строительство, или после истечения срока аренды, люди имели право оформить землю в собственность. На сегодняшний день в республике было выделено для многодетных семей около 1,5 тысячи участков, однако немногие семьи решаются на строительство на них", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что руководство Адыгеи полагает, что эта мера позволит более эффективно использовать земельные участки и будет стимулировать семьи к улучшению своих жилищных условий.

Законом также прописывается, чти те семьи, которые уже получили участки в аренду, могут по заявлению оформить в собственность землю со дня вступления в силу изменений.

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