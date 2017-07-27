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Общество

Исторический центр Тулы благоустроят в рамках проекта "Тульская набережная"

12:1427.07.2017
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© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиИсторический центр Тулы благоустроят в рамках проекта Тульская набережнаяИсторический центр Тулы благоустроят в рамках проекта Тульская набережная
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области

ТУЛА, 27 июл — РИА Новости. Проект "Тульская набережная", предполагающий благоустройство набережной реки Упа в центре города Тулы и создание вокруг неё единого историко-культурного пространства, планируется реализовать в 2018 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регправительства.

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По его словам, с инициативой возрождения набережной реки Упы в историческом центре Тулы в рамках ежегодного Послания в декабре прошлого года выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В среду проект "Тульская набережная" представили общественности.

"Речь идёт не просто о восстановлении набережной и благоустройстве прилегающих к кремлю территорий. Речь — о комплексном подходе к обновлению и преображению всего центра Тулы. Центр станет единым историко-культурным пространством. Проект отражает практически все направления нашей Программы (Программа социально-экономического развития Тульской области до 2021 года): комфортная среда, инвестиции, экология, спортивная инфраструктура, сохранение культуры, туризм", — сказал Дюмин.

По словам главы региона, разработчики проекта совместили две идеи: сохранили историческое наследие и сделать центр города современным, учитывая урбанистические тренды.

Проект "Тульская набережная" представил его автор, архитектор Олег Шапиро, известный большими проектами по обустройству городских пространств в Москве, Калуге, Казани.

"В 2018 году в историческом ядре Тулы появятся привлекательные для туляков и гостей города зоны отдыха, комфортные и современные общественные пространства. Особое внимание будет уделено развитию набережной реки Упы вдоль Тульского кремля и прилегающих к нему улицы Металлистов, Крестовоздвиженской площади и сквера имени Мосина. Откроется ещё один вход в кремль", — цитируют в правительстве слова Шапиро.

В рамках проекта предполагается очистка реки Упы, вдоль берегов будет обустроен ландшафтный парк с удобным выходом к воде, пешеходными мостами. В летнее время на набережной будет действовать развлекательная зона с детскими и спортивно-игровыми площадками, кафе, открытым кинотеатром, а зимой в русле реки будет функционировать каток.

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По словам архитектора, символом Тулы, наряду с тульским кремлём, станет улица Металлистов с музеями, образовательными центрами и выставочными площадками. На фактически заброшенных сегодня территориях между улицей Металлистов и Упой будет создана туристическая инфраструктура: кафе и рестораны, музеи и галереи. Квартал станет главной точкой притяжения для инвесторов.

Как сообщают в областном правительстве, проект будет реализовываться на условиях государственно-частного партнёрства. При содействии губернатора привлечена группа инвесторов. Также из федерального бюджета выделены средства в размере 150 миллионов рублей на инженерно-изыскательские работы и реконструкцию инженерных коммуникаций.

"В завершении презентации Дюмин напомнил, что в области уже сложилась практика открытого общественного обсуждения социально значимых вопросов. И предложил вынести проект "Тульская набережная" на обсуждение экспертов и жителей города. По итогам обсуждений будет принято единое решение об этапах реализации проекта с учётом всех мнений", — сообщил собеседник агентства.

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