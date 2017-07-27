На нескольких улицах Москвы ограничат движение

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Движение на нескольких улицах столицы в августе будет ограничено, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

2 августа с 06:00 до 16:00 в связи с проведением праздника "Ильин день на улице Ильинке" нельзя будет проехать по улице Ильинке от Биржевой площади до Красной площади.

С 1 по 21 августа будет круглосуточно перекрыта одна полоса улицы Речников в районе владения 7 из-за прокладки инженерных сетей. Также с 1 по 25 августа на участке Ткацкой улицы в районе пересечения с Вельяминовской перекроют одну полосу.