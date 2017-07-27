США
27.0727 июля12:59МСК
USD59.91+0.09
EUR69.68-0.02
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

С касс долой: Минздрав поддержал запрет продажи чекушек на кассах

11:5027.07.2017
03633
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкБутылки с водкой. Архивное фотоБутылки с водкой. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Активисты предлагают запретить продажу алкоголя в мелкой таре на кассах сетевых продуктовых магазинов и гипермаркетов, однако в "Единой России" уверены, что в этом вопросе нужен взвешенный и трезвый подход.

Покупатели в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В Минздраве поддержали идею запрета на продажу алкоголя на кассах
24 июля активисты межрегиональной правозащитной организации "Коллективная защита" направили в Минздрав России предложение запретить продажу алкоголя в мелкой таре на кассах сетевых продуктовых магазинов и гипермаркетов.

Как рассказал телеканалу RT глава организации Марат Аманлиев, такая продукция провоцирует людей покупать спиртное. Кроме того, по мнению активиста, таким способом в магазинах по доступной цене реализуется низкокачественный алкоголь.

"Именно доступность алкоголя и удобная маленькая тара делает его таким заманчивым для склонных к выпивке людей. Особую обеспокоенность вызывает размещение такой продукции на кассах посреди шоколадок, конфет, жвачек и леденцов", — заявил Аманлиев.

Убрать, но не запретить

Алкогольный отдел в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Минздрав заявил о готовности поддержать запрет "лукавой" рекламы алкоголя
Предложение поддержал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников. Также в пользу запрета высказался глава комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

"Это вещи, которые разрушают культуру употребления спиртных напитков, — разного рода такая мелкая тара. И мы совершенно четко понимаем, зачем и для чего она делается. Поэтому я думаю, что если такой законопроект будет вынесен (на рассмотрение Госдумы — прим.), то мы на комитете рассмотрим, и лично я буду его поддерживать", — сказал парламентарий.

Сопредседатель предпринимательской платформы "Единой России" Марина Блудян подчеркнула, что Минздрав должен разработать требования по размещению алкоголя для продажи в крупных торговых центрах. В то же время она отметила, что новые правила не должны превращаться в запрет на малообъемные алкогольные напитки, поскольку такое решение может нанести урон туристической отрасли.

"Конечно, мы отследим, чтобы это не превратилось в запрет, а чтобы норма касалась размещения на кассах крупных центров, чтобы не бросались в глаза, не навязывались людям. Все напитки должны размещаться в одном месте", — добавила она.

Миньоны и шкалики

Бокалы с вином. Архивное фото
© Fotolia / Maksim Shebeko
Почти треть россиян не употребляет алкоголь, показал опрос
Расфасованный в мелкую тару алкоголь — отнюдь не российское изобретение, и в разных странах возник по различным причинам.

Миниатюрные бутылочки с горячительными напитками емкостью до 100 мл впервые появились в Европе в XVIII веке с рекламными целями и впоследствии получили широкое распространение на Западе. Такие сосуды называются миньонами или миниатюрами и в настоящее время присутствуют в ассортименте почти всех крупных производителей алкоголя.

Более того, некоторые напитки выпускаются только в мини-варианте, так как рассчитаны на разовую дозу, а коллекционирование подобной тары уже превратилось в отдельное направление — алкоминималистику.

В России маленькую тару со спиртным в народе называют мерзавчиками, чекушками, стопариками, а содержимым таких сосудов выступают, как правило, водка, коньяк или спиртосодержащие настойки.

Названия эти относятся как к объему алкоголя, так и к таре, в которой он находится. Подобные емкости с алкоголем возникли в стране еще до революции и свои наименования получили от старинной системы мер.

Знак Курение запрещено на столике в кафе. Архивное фото
© Fotolia / jhk2303
Скворцова заявила, что россияне стали значительно меньше пить и курить
Наиболее близкий к западным аналогам шкалик — это сосуд объемом чуть более 60 мл, или 1/200 части ведра, дометрической российской единицы измерения объема жидкости. Соткой в этой системе обозначалось не 100, а 125 мл (1/100 часть ведра), а название "чекушка" происходит от слова "чета" и обозначает две сотки, то есть 250 мл.

Популярным в народе словом "мерзавчик", как правило, называют сотку, но оно может относиться и к другой мелкой таре. Как поясняют сведущие люди, у таких сосудов очень узкое горлышко, и при употреблении их содержимое буквально обжигает горло, оставляя не самые приятные ощущения.

Считается, что подобная тара получила большую популярность в Советском Союзе и постсоветской России благодаря своей доступности и возможности употребить ее в одиночестве.

Тем не менее, мнения экспертов относительно инициативы ограничить продажу крепкого алкоголя в малой таре разделились.

Продукт для домохозяек

Владимир Этуш и Фрунзик Мкртчян в фильме Кавказская пленница
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
ТВ без спиртного: правительству предложили запретить показ сцен с алкоголем
Как заявил в интервью RT экс-глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, подобное ограничение — это необходимая эффективная мера.

"Любая доступность вовлекает в употребление. Во-первых, алкоголь на кассе — это легко: протянул руку и взял баночку; во-вторых, вроде бы дешево", — сказал Онищенко. По его мнению, текущее положение дел нарушает действующее законодательство.

В то же время руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что алкоголь не является продуктом спонтанного спроса, и поэтому не имеет значения, в какой части торгового зала он расположен.

"Человек покупает алкоголь, только когда пришел за ним. Бутылки по 100-250 граммов не стимулируют потребление, такой дозой не напьешься. Также это дает возможность попробовать новый продукт, не покупая целую бутылку", — заявил Дробиз в разговоре с RT.

Продавец расставляет на полках бутылки шампанского вина
© РИА Новости / Марина Маковецкая
Перейти в фотобанк
СМИ: более 65% алкоголя в России не соответствует госстандартам
В свою очередь председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов уверен, что подобную продукцию чаще покупают домохозяйки.

"Этот товар не пользуется спросом у людей зависимых, им нужен другой объем. Эта продукция рассчитана на другую категорию покупателей. В частности, на тех, кто использует алкоголь в качестве добавок, в том числе для кондитерских изделий", — сообщил Карпов.

Также, по словам эксперта, в кассовой зоне представлена продукция как экономкласса, так и алкоголь элитных марок, который не покупают люди, злоупотребляющие спиртным.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена