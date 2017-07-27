С касс долой: Минздрав поддержал запрет продажи чекушек на кассах

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Активисты предлагают запретить продажу алкоголя в мелкой таре на кассах сетевых продуктовых магазинов и гипермаркетов, однако в "Единой России" уверены, что в этом вопросе нужен взвешенный и трезвый подход.

24 июля активисты межрегиональной правозащитной организации "Коллективная защита" направили в Минздрав России предложение запретить продажу алкоголя в мелкой таре на кассах сетевых продуктовых магазинов и гипермаркетов.

Как рассказал телеканалу RT глава организации Марат Аманлиев, такая продукция провоцирует людей покупать спиртное. Кроме того, по мнению активиста, таким способом в магазинах по доступной цене реализуется низкокачественный алкоголь.

"Именно доступность алкоголя и удобная маленькая тара делает его таким заманчивым для склонных к выпивке людей. Особую обеспокоенность вызывает размещение такой продукции на кассах посреди шоколадок, конфет, жвачек и леденцов", — заявил Аманлиев.

Убрать, но не запретить

Предложение поддержал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников. Также в пользу запрета высказался глава комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

"Это вещи, которые разрушают культуру употребления спиртных напитков, — разного рода такая мелкая тара. И мы совершенно четко понимаем, зачем и для чего она делается. Поэтому я думаю, что если такой законопроект будет вынесен (на рассмотрение Госдумы — прим.), то мы на комитете рассмотрим, и лично я буду его поддерживать", — сказал парламентарий.

Сопредседатель предпринимательской платформы "Единой России" Марина Блудян подчеркнула, что Минздрав должен разработать требования по размещению алкоголя для продажи в крупных торговых центрах. В то же время она отметила, что новые правила не должны превращаться в запрет на малообъемные алкогольные напитки, поскольку такое решение может нанести урон туристической отрасли.

"Конечно, мы отследим, чтобы это не превратилось в запрет, а чтобы норма касалась размещения на кассах крупных центров, чтобы не бросались в глаза, не навязывались людям. Все напитки должны размещаться в одном месте", — добавила она.

Миньоны и шкалики

Расфасованный в мелкую тару алкоголь — отнюдь не российское изобретение, и в разных странах возник по различным причинам.

Миниатюрные бутылочки с горячительными напитками емкостью до 100 мл впервые появились в Европе в XVIII веке с рекламными целями и впоследствии получили широкое распространение на Западе. Такие сосуды называются миньонами или миниатюрами и в настоящее время присутствуют в ассортименте почти всех крупных производителей алкоголя.

Более того, некоторые напитки выпускаются только в мини-варианте, так как рассчитаны на разовую дозу, а коллекционирование подобной тары уже превратилось в отдельное направление — алкоминималистику.

В России маленькую тару со спиртным в народе называют мерзавчиками, чекушками, стопариками, а содержимым таких сосудов выступают, как правило, водка, коньяк или спиртосодержащие настойки.

Названия эти относятся как к объему алкоголя, так и к таре, в которой он находится. Подобные емкости с алкоголем возникли в стране еще до революции и свои наименования получили от старинной системы мер.

Наиболее близкий к западным аналогам шкалик — это сосуд объемом чуть более 60 мл, или 1/200 части ведра, дометрической российской единицы измерения объема жидкости. Соткой в этой системе обозначалось не 100, а 125 мл (1/100 часть ведра), а название "чекушка" происходит от слова "чета" и обозначает две сотки, то есть 250 мл.

Популярным в народе словом "мерзавчик", как правило, называют сотку, но оно может относиться и к другой мелкой таре. Как поясняют сведущие люди, у таких сосудов очень узкое горлышко, и при употреблении их содержимое буквально обжигает горло, оставляя не самые приятные ощущения.

Считается, что подобная тара получила большую популярность в Советском Союзе и постсоветской России благодаря своей доступности и возможности употребить ее в одиночестве.

Тем не менее, мнения экспертов относительно инициативы ограничить продажу крепкого алкоголя в малой таре разделились.

Продукт для домохозяек

Как заявил в интервью RT экс-глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, подобное ограничение — это необходимая эффективная мера.

"Любая доступность вовлекает в употребление. Во-первых, алкоголь на кассе — это легко: протянул руку и взял баночку; во-вторых, вроде бы дешево", — сказал Онищенко. По его мнению, текущее положение дел нарушает действующее законодательство.

В то же время руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что алкоголь не является продуктом спонтанного спроса, и поэтому не имеет значения, в какой части торгового зала он расположен.

"Человек покупает алкоголь, только когда пришел за ним. Бутылки по 100-250 граммов не стимулируют потребление, такой дозой не напьешься. Также это дает возможность попробовать новый продукт, не покупая целую бутылку", — заявил Дробиз в разговоре с RT.

В свою очередь председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов уверен, что подобную продукцию чаще покупают домохозяйки.

"Этот товар не пользуется спросом у людей зависимых, им нужен другой объем. Эта продукция рассчитана на другую категорию покупателей. В частности, на тех, кто использует алкоголь в качестве добавок, в том числе для кондитерских изделий", — сообщил Карпов.

Также, по словам эксперта, в кассовой зоне представлена продукция как экономкласса, так и алкоголь элитных марок, который не покупают люди, злоупотребляющие спиртным.