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Общество

Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопов

11:2227.07.2017
(обновлено: 11:23 27.07.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПередвижной барбершоп Boy Cut Barber Truck в Москве.Передвижной барбершоп Boy Cut Barber Truck в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор в связи с возросшей в РФ популярностью барбершопов разместил на своем сайте рекомендации посетителям салонов красоты для мужчин.

Работа парикмахера. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"В России становятся популярными "барбершопы" — это салоны красоты исключительно для мужчин, где можно сделать стрижку, придать форму усам и бороде, побриться. На открытие барбершопа распространяются стандартные требования, предъявляемые к обычной парикмахерской, то есть перед открытием нужно уведомить Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности", — сообщили в ведомстве.

Как отмечается, посетителям барбершопов следует обратить внимание на то, что перед началом и после обслуживания клиента мастер должен тщательно вымыть руки с мылом. Посетителям также следует обратить внимание на то, как дезинфицируются инструменты.

"Для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых заболеваний и других инфекций проводится дезинфекция и стерилизация применяемых изделий и инструментов. Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос мастер обязан мыть под проточной водой, дезинфицировать в бактерицидных излучателях или в растворах дезинфицирующих средств", — говорится в рекомендациях.

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© Фото предоставлено пресс-службой Государственного исторического музеяВ рамках выставки, которая продлится до 28 июля 2017 года, будет представлен мужской аромат, специально разработанный для Государственного исторического музея российским брендом натуральной парфюмерии Selection Exсellence.Табакерка с обманкой
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного исторического музея
В рамках выставки, которая продлится до 28 июля 2017 года, будет представлен мужской аромат, специально разработанный для Государственного исторического музея российским брендом натуральной парфюмерии Selection Exсellence.
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Кроме того, для обслуживания клиентов салон обязан использовать только чистое белье, запас которого должен обеспечивать индивидуальное применение его для каждого посетителя. Это могут быть и одноразовые шапочки, накидки, салфетки, поясняется в сообщении.

Роспотребнадзор отмечает, что если мастер использует при стрижке пеньюар из синтетической ткани, "то это возможно только с чистой хлопчатобумажной салфеткой или одноразовым подворотничком".

Уточняется, что удаление остриженных волос с шеи и лица клиента должно проводиться чистой индивидуальной салфеткой или ватным тампоном. Допускается использование кисточек для удаления остриженных волос только при условии их дезинфекции после каждого клиента.

В ведомстве отмечают, что парфюмерно-косметические средства должны иметь сертификаты соответствия или декларации о соответствии, не просроченные сроки годности и русский перевод потребительской информации. Кроме того, у каждого работника должна быть личная медицинская книжка установленного образца с результатами медицинских и лабораторных обследований.

"Потребители, у которых возникают вопросы по соблюдению обязательных санитарных требований в барбершопах, могут обратиться с жалобой в управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации", — подчеркивается в сообщении.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПередвижной барбершоп Boy Cut Barber Truck в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Передвижной барбершоп Boy Cut Barber Truck в Москве
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