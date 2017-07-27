Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопов

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор в связи с возросшей в РФ популярностью барбершопов разместил на своем сайте рекомендации посетителям салонов красоты для мужчин.
Как отмечается, посетителям барбершопов следует обратить внимание на то, что перед началом и после обслуживания клиента мастер должен тщательно вымыть руки с мылом. Посетителям также следует обратить внимание на то, как дезинфицируются инструменты.
"Для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых заболеваний и других инфекций проводится дезинфекция и стерилизация применяемых изделий и инструментов. Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос мастер обязан мыть под проточной водой, дезинфицировать в бактерицидных излучателях или в растворах дезинфицирующих средств", — говорится в рекомендациях.
Кроме того, для обслуживания клиентов салон обязан использовать только чистое белье, запас которого должен обеспечивать индивидуальное применение его для каждого посетителя. Это могут быть и одноразовые шапочки, накидки, салфетки, поясняется в сообщении.
Роспотребнадзор отмечает, что если мастер использует при стрижке пеньюар из синтетической ткани, "то это возможно только с чистой хлопчатобумажной салфеткой или одноразовым подворотничком".
Уточняется, что удаление остриженных волос с шеи и лица клиента должно проводиться чистой индивидуальной салфеткой или ватным тампоном. Допускается использование кисточек для удаления остриженных волос только при условии их дезинфекции после каждого клиента.
В ведомстве отмечают, что парфюмерно-косметические средства должны иметь сертификаты соответствия или декларации о соответствии, не просроченные сроки годности и русский перевод потребительской информации. Кроме того, у каждого работника должна быть личная медицинская книжка установленного образца с результатами медицинских и лабораторных обследований.
"Потребители, у которых возникают вопросы по соблюдению обязательных санитарных требований в барбершопах, могут обратиться с жалобой в управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации", — подчеркивается в сообщении.