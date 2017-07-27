В Якутии наказали более 30 сотрудников Вилюйского психоинтерната

ХАБАРОВСК, 27 июл — РИА Новости. Прокуратура Вилюйского района Якутии выявила многочисленные нарушения прав пациентов в Вилюйском психоневрологическом интернате имени Кэтти Марсден, по результатам проверки 33 сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщается в четверг на сайте прокуратуры региона.

"По результатам проверки выявлены нарушения при организации питания пациентов, в частности, факты несоответствие фактического меню утвержденному, повторы блюд, занижения массы блюд, нарушения правил хранения продуктов питания", — говорится в сообщении.

Также в жилых корпусах интерната не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы, одежда для лежачих больных не маркировалась и фактически использовалась для всех пациентов. Нарушался порядок хранения лекарств.

"Юридическое лицо и директор интерната по постановлению прокурора признаны виновными в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства и оштрафованы на общую сумму свыше 10 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура района внесла представление в адрес директора учреждения, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечены 33 виновных работника интерната", — сообщает прокуратура.