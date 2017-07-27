Глава Кубани поручил помочь пострадавшим в ДТП с автобусом

ДТП с участием автобуса с детьми. 20 июля 2017

ДТП с участием автобуса с детьми. 20 июля 2017

КРАСНОДАР, 27 июл — РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил оказать необходимую помощь пострадавшим в результате аварии в Темрюкском районе с участием автобуса с детьми, сообщает пресс-служба администрации региона.

По предварительным данным, в четверг утром рейсовый автобус, следующий из Крыма в Анапу, столкнулся с легковым автомобилем. В автобусе находились дети. По предварительной информации, водитель и пассажиры машины погибли.

"На место аварии оперативно выехали специалисты из Детской краевой клинической больницы – хирурги, травматологи, реаниматологи. Работают четыре бригады скорой помощи, три реанимобиля. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", — говорится в сообщении.

Ведомство добавляет, что по поручению Кондратьева в Темрюкском районе организованы места для временного размещения пассажиров автобуса.