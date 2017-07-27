В Москве в День города поженятся более 1,5 тысячи пар

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Московские ЗАГСы по случаю празднования 870-летия города поженят более полутора тысяч столичных пар, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В этом году торжественные церемонии бракосочетания проведут 8 и 9 сентября. В эти дни в столичных ЗАГСах будет звучать гимн столицы. Как пояснили в столичном управлении ЗАГС, акция "Гимн Москвы — ко дню рождения семьи" пройдет в День города уже в четвертый раз", — говорится в сообщении.

Как отмечается, День города — один из самых любимых периодов у москвичей для заключения брака: столица в это время празднично украшена, на улицах проходят концерты и ярмарки, и у молодоженов есть возможность сделать много красочных свадебных фотографий.