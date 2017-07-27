ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Власти Приморья планируют до конца сентября завершить восстановительные работы в районах края, пострадавших от тайфуна "Лайонрок" в прошлом году, сообщает администрация региона.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в четверг провел встречу с начальником Сибирского центра МЧС России Сергеем Диденко. Спасатель проверит готовность кампуса ДВФУ к проведению третьего Восточного экономического форума и посетит районы края, наиболее пострадавшие от тайфуна "Лайонрок" в прошлом году.

"Миклушевский отметил, что выполнение восстановительных работ в Приморье будет завершено до 30 сентября… Губернатор добавил, что строительство ряда объектов транспортной сети, пострадавших от стихии, будет закончено в следующем году. Среди них – мост к селу Кроуновка в Уссурийске", — говорится в сообщении.

Строительство моста начнется в этом году, как только это позволит уровень воды в реке, в следующем году мост будет сдан и проблема транспортного сообщения с Кроуновкой во время наводнений будет закрыта, добавил Миклушевский.

Тайфун "Лайонрок" в августе прошлого года за несколько дней обрушил на Приморье трехмесячную норму осадков, затем по краю в начале сентября ударил тайфун "Намтеун". В результате было подтоплено 170 населенных пунктов в 27 районах Приморья, а начало учебного года перенесли в 65 школах. В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, он действовал до 2 октября. Режим ЧС регионального уровня сняли в конце декабря.

Кроуновка находилась в изоляции в сентябре 2016 года после наводнения, вызванного тайфуном "Лайонрок". Возле села возвели новую переправу, а власти края сообщали, что новый капитальный мост построят до конца 2017 года. Также Кроуновка вновь оказалась отрезанной в мае после мощного циклона.

В очередной раз это случилось на прошлой неделе, когда в регионе прошли ливневые дожди с грозами, а реки поднялись на два и более метра. В Уссурийске и в Яковлевском районе власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС в Яковлевском районе уже сняли после схода воды.