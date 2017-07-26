Сенатор призвал не медлить с реализацией закона о реновации в Москве

Пятиэтажные дома рядом с международным деловым центром Москва-Сити по адресу 2-й Красногвардейский проезд в Москве

Пятиэтажные дома рядом с международным деловым центром Москва-Сити по адресу 2-й Красногвардейский проезд в Москве

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. С реализацией закона о реновации в Москве медлить не следует, иначе дома, подпадающие под эту программу, из непрезентабельных могут превратиться в аварийные, заявил глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в среду.

"Переживания москвичей понятны, но, на мой взгляд, и Госдума и Совет Федерации сделали всё возможное для того, чтобы максимально публично обсудить все возможные варианты решения вопроса", — сказал сенатор.

Он отметил, что за последние годы поменялась ситуация с собственностью жилья, управлением жилфондом, и если действовать по предыдущей модели и пустить всё на самотёк, то это значит подвергнуть риску жилой фонд. "Может случиться так, что эти дома превратятся из не очень презентабельных в аварийные", — сказал Рязанский.

Глава комитета пояснил также, что сам столкнулся с проблемой выбора – жильцы дома, в котором живет сенатор не пришли к единому мнению, должен ли их дом войти в программу реновации.

Закон о реновации принят Госдумой 14 июня и подписан президентом РФ 1 июля. В программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в этот список могут быть включены "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".

По итогам голосования москвичей на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг, за включение в программу реновации высказались жители 4079 домов (90% предварительного списка).