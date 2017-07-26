Transparency попросит Генпрокуратуру проверить действия Донского

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российское отделение Transparency International намерено обратиться в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в действиях министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, который, по мнению организации, создал конфликт интересов, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора Transparency International Russia Илья Шуманов. В Минприроды назвали данные обвинения абсурдными.

"Его (Донского — ред.) жена и теща руководят детским центром "Твоя природа". Этот центр реализует несколько проектов совместно с Минприроды; его спонсором является ПАО "Новатэк" — компания, которая не только получает от структур Минприроды лицензии на добычу полезных ископаемых, но и пользуется, благодаря поддержке со стороны Донского, существенными налоговыми льготами", — говорится в заявлении на сайте организации.

"В этой ситуации мы указываем на наличие признаков конфликта интересов, мы подготовили несколько обращений в надзорные правоохранительные органы для того, чтобы они в ситуации разобрались. В частности, мы направим заявление в президиум Совета при президенте РФ по противодействию коррупции и генпрокурору РФ Юрию Чайке. Заявления уже подготовлены, и я думаю, что они уже сегодня будут направлены", — уточнил Шуманов РИА Новости.

В Минприроды претензии организации отвергают. "Никакого конфликта интересов нет. Обвинения абсурдны. Татьяна Анатольевна Назараевская (Донская) работает педагогом в одной из музыкальных школ города Москвы. Средства от профессиональной деятельности в сфере педагогики являются основным источником ее дохода, что отражено в декларации министра, находящейся в общем доступе. Коммерческой деятельностью Т.А.Назаревская не занимается", — заявил РИА Новости представитель Минприроды.

Собеседник агентства добавил, что она действительно входит в состав органов управления автономной некоммерческой организации "Твоя природа", основной целью которой является реализация образовательных проектов в сфере охраны окружающей среды. "Конфликта интересов в связи с этой деятельностью не возникает, поскольку организация не занимается коммерческой деятельностью, не извлекает прибыли", — указал представитель министерства.

"Годовой оборот указанной организации не превышает 2 миллионов рублей… Среди партнеров — "Газпром", En+ Group, "Аэрофлот". АНО "Твоя природа" не получает госфинансирования, никакой государственной поддержки в заявленных в учредительных документах некоммерческих целях", — добавил он.