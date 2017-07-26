Путин поручил АСИ разработать стандарт поддержки добровольчества в регионах

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) разработать стандарт поддержки добровольчества и некоммерческих организаций в субъектах Российской Федерации.

Президент отметил, что особое значение в повестке АСИ приобретают социальные направления. Некоммерческие предприятия и волонтеры работают в образовании, здравоохранении, помогают детям, пожилым людям, тяжело больным.

"Что в этой связи считаю необходимым отметить. У регионов должно быть четкое понимание своей ответственности за формирование благоприятной, дружественной среды для работы негосударственного сектора. И просил бы агентство разработать стандарт поддержки добровольчества и некоммерческих организаций в субъектах федерации", — сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.

"Речь идет о конкретных правовых, финансовых, организационных инструментов, которые мы сегодня, кстати говоря, обсуждали в ходе встречи с представителями некоммерческого сектора", — добавил он.

Президент напомнил, что в России также действует механизм грантов для НКО и общественных организаций.

"Он достаточно эффективен, и сегодня тоже об этом говорили, мне было приятно об этом услышать, но, по сути, направлен на поддержку уже работающих структур. Сегодня на встрече справедливо ставился вопрос о создании комплексной системы развития добровольчества, НКО, социального предпринимательства, чтобы еще больше энтузиастов могло приносить реальную пользу людям, обществу, помогать людям", — сказал президент.